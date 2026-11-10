Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Nam thanh niên Iceland trực tiếp theo dõi ca phẫu thuật của chính mình

Theo đó, sau chấn thương khi chơi thể thao cách đây khoảng một tháng, anh F.O.C. (28 tuổi, quốc tịch Iceland) xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng khớp gối, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Đứng trước chỉ định phẫu thuật, người bệnh đã cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có việc trở về châu Âu hoặc điều trị tại các trung tâm y tế trong khu vực. Sau khi tìm hiểu và tham khảo thông tin từ cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, anh quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam.

Đặc biệt, trong suốt quá trình phẫu thuật nội soi, người bệnh có thể trực tiếp theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình, đồng thời nghe bác sĩ giải thích về các tổn thương và từng bước can thiệp.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân. Ảnh: BVCC

Việc được theo dõi hình ảnh cuộc mổ giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng tổn thương cũng như phương pháp điều trị đang được thực hiện. Đây cũng là cách tăng cường trao đổi thông tin, giúp người bệnh tham gia và đồng hành trong quá trình điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp đã thực hiện tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp xử lý tổn thương sụn chêm trong. Kỹ thuật được lựa chọn nhằm tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép.

Cụ thể, bác sĩ sử dụng một gân bán gân của chính người bệnh để tạo hình mảnh ghép có độ dày phù hợp, thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20 mm và sử dụng hệ thống cố định bằng vòng treo điều chỉnh được.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê-kíp ưu tiên khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt. Phương pháp này giúp duy trì chức năng giảm xóc, phân phối lực và bảo vệ sụn khớp, đặc biệt có ý nghĩa đối với người bệnh trẻ tuổi, có nhu cầu vận động cao.

Anh F.O.C. ổn định sức khỏe sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc phục hồi chức năng sớm được triển khai theo phác đồ hậu phẫu, phù hợp với tình trạng người bệnh, đồng thời bảo vệ mảnh ghép dây chằng và vị trí khâu sụn chêm.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết, việc người bệnh quốc tịch Iceland lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị thay vì trở về châu Âu cho thấy sự tin tưởng của người bệnh quốc tế đối với năng lực chuyên môn của y tế Việt Nam.

Bên cạnh việc ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, việc cung cấp thông tin rõ ràng và tạo điều kiện để người bệnh hiểu, đồng hành trong quá trình điều trị cũng là yếu tố quan trọng trong chăm sóc người bệnh.