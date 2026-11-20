Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Trên nền tảng truyền thống 120 năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không ngừng phát triển toàn diện cả về chuyên môn, quy mô và năng lực hoạt động. Bên cạnh cơ sở Tràng Thi – nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống lâu đời, bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình và cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp), hình thành hệ thống bệnh viện, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Song song với mở rộng quy mô, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, giáo sư, thầy thuốc, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ông, trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam. Truyền thống ấy được tạo dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, y đức và sự tận tụy của nhiều thế hệ thầy thuốc.

Bệnh viện ghi dấu ấn với di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng, cùng phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận. Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ thầy thuốc đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng, kỹ thuật domino.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Đặc biệt, công trình triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não của Bệnh viện được trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025, là minh chứng cho năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Bệnh viện cũng là cơ sở đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước. Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện đã không quản ngại hiểm nguy, tham gia tuyến đầu, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động từ tháng 7/2026 tiếp tục mở ra không gian phát triển mới, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, những thành tựu chuyên môn của bệnh viện rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất làm nên thương hiệu Việt Đức không chỉ là những kỹ thuật tiên tiến mà còn là những người bệnh được cứu sống, được phục hồi sức khỏe và niềm tin yêu của nhân dân dành cho bệnh viện.

Ông cũng nhấn mạnh nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi người thầy thuốc phải có trí tuệ, sức khỏe, bản lĩnh để làm chủ tri thức khoa học, chịu đựng áp lực công việc và trên hết là tâm đức, lòng yêu thương người bệnh. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông bày tỏ sự tri ân các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã truyền thụ tri thức, kinh nghiệm, góp phần đào tạo các thế hệ thầy thuốc cho bệnh viện và ngành y tế cả nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe, trên cơ sở định hướng tại Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị bệnh viện tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, trí tuệ, tận tụy; giữ vững vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Bệnh viện cần phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh đào tạo, chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa và chuyển giao kỹ thuật, giúp các bệnh viện địa phương nâng cao năng lực điều trị ngay tại chỗ.

Theo ông, thước đo vị thế đầu ngành không chỉ là những kỹ thuật Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm chủ, mà còn là năng lực chuyên môn được lan tỏa đến các cơ sở y tế khác. Trong mọi hoạt động, Bệnh viện phải đặt chất lượng điều trị, an toàn phẫu thuật, an toàn người bệnh và y đức lên trên hết.

Thứ hai, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo. Việc đầu tư công nghệ phải mang lại hiệu quả thực chất, nâng cao chất lượng điều trị, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh, tránh chạy theo hình thức, gây lãng phí.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy năng lực các cơ sở của bệnh viện. Bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch; có phương án cụ thể về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và cơ chế chuyển tuyến, bảo đảm cơ sở Ninh Bình hoạt động thực chất, hiệu quả. Đồng thời, cần quan tâm môi trường làm việc, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, tổ chức và quản trị, tạo điều kiện để bệnh viện phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với trách nhiệm giải trình. Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cần phối hợp chặt chẽ trong hoàn thiện hạ tầng kết nối, bảo đảm điều kiện hoạt động, phát triển đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 120 năm, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và tận tâm vì người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục lập nên những thành tựu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa y học Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu. (Ảnh: BVCC)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với nền tảng 120 năm truyền thống cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, bệnh viện tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.