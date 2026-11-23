Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 120 năm hành trình cứu người, chinh phục đỉnh cao ngoại khoa
Từ một nhà thương thiếu thốn trăm bề ra đời đầu thế kỷ XX, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đi qua chặng đường 120 năm để khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước. Không chỉ làm chủ những ca mổ phức tạp, bệnh viện còn là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ phẫu thuật viên ưu tú, tạo cú hích cho sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/benh-vien-huu-nghi-viet-duc-120-nam-hanh-trinh-cuu-nguoi-chinh-phuc-dinh-cao-ngoai-khoa-246261123150323265.htm