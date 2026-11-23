Giữa thời đại smartphone và AI, nhà mạng KDDI của Nhật Bản chuẩn bị hồi sinh dòng điện thoại Infobar với thiết kế hoài cổ, không kết nối Internet. Sản phẩm gợi mở cách nhìn khác về đổi mới sáng tạo: công nghệ không chỉ cần thêm tính năng, mà còn phải đáp ứng nhu cầu và quyền lựa chọn của người dùng.