Bệnh viện Hùng Vương hỗ trợ chuyên môn sản phụ khoa cho Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đến hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật sản phụ khoa tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/11, đoàn công tác sẽ nghe báo cáo về hoạt động của Khoa Phụ sản; khảo sát, thống nhất nhu cầu chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Đồng thời, đoàn tổ chức tập huấn 4 chuyên đề quan trọng, gồm: quản lý thai kỳ nguy cơ cao; quy trình chuẩn bị tiền phẫu theo chương trình trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa và nhiễm trùng hậu sản, hậu phẫu; chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú lành tính; quản lý thai kỳ ở sản phụ mắc các bệnh lý nền thường gặp như hen suyễn, tim mạch, thận - niệu.

Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau báo cáo hoạt động của Khoa Phụ sản.

Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa hạng I tuyến Trung ương, thường xuyên thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật sản phụ khoa cho nhiều bệnh viện tỉnh, thành phố. BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết đoàn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật để Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị của người bệnh và người dân địa phương.

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, khẳng định đoàn sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I. Là bệnh viện công lập chuyên khoa đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh, thời gian qua, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên môn và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tiếp nhận hơn 227.000 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho hơn 21.000 lượt bệnh nhân và thực hiện trên 3.700 ca phẫu thuật. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 10.000 sản phụ đến khám và sinh. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện đã tiếp nhận trên 2.800 sản phụ đến sinh.

BS.CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết Bệnh viện phấn đấu đạt bệnh viện chuyên sâu vào năm 2028.

BS.CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, thông tin: “Để đạt Bệnh viện chuyên sâu vào năm 2028 theo Đề án phát triển chuyên sâu giai đoạn 2026 - 2030, cùng với việc được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bệnh viện Sản - Nhi tăng cường hợp tác với Bệnh viện Hùng Vương và các bệnh viện nhi chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên môn nhằm bảo đảm đồng bộ giữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực vận hành, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho người bệnh”./.