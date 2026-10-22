Bệnh viện hạng đặc biệt tại TPHCM triển khai phòng khám chuyên sâu về béo phì

Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BV cung cấp.

Trước tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa ngày càng gia tăng, ngày 21/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Béo phì – Chuyển hóa, nhằm tạo điều kiện để người bệnh được thăm khám, tư vấn và tiếp cận các giải pháp điều trị phù hợp, góp phần kiểm soát bệnh lý và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Phòng khám Béo phì - Chuyển hóa chuyên điều trị cho bệnh nhân thừa cân béo phì; người béo phì kèm đái tháo đường, tiền đái tháo đường, người béo phì kèm các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ hoặc hội chứng chuyển hóa.

Ngoài ra, phòng khám còn điều trị cho người béo phì có nguy cơ hoặc mắc các bệnh lý tim mạch – thận, người có nhu cầu tư vấn, điều trị chuyên sâu hoặc đánh giá chỉ định điều trị bằng thuốc.

Việc triển khai phòng khám chuyên sâu giúp người bệnh được thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, đồng thời kiểm soát các bệnh lý đi kèm và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), béo phì là một bệnh lý mạn tính, có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, trong khoảng 10 năm, tỷ lệ thừa cân, béo phì đã tăng gấp đôi. Các dữ liệu toàn quốc cho thấy khoảng 21% người trưởng thành đang gặp tình trạng này.

Trước thực trạng trên, việc phát triển các dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu về béo phì, rối loạn chuyển hóa có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm, quản lý bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.