Hệ thống quẹt thẻ từ kết hợp camera tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên giúp kiểm soát phương tiện nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch. Ảnh: TIẾN DŨNG

Mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên tiếp nhận khoảng 500 lượt bệnh nhân, kéo theo lượng lớn phương tiện của người nhà, nhân viên y tế và khách đến liên hệ công tác. Ông Nguyễn Đình Hải, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đơn vị này cho biết, trước đây việc trông giữ xe chủ yếu dùng vé giấy, cách làm này gặp nhiều hạn chế vì mất thời gian ghi chép, dễ phát sinh nhầm lẫn và gây ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Để giải quyết bài toán này, từ năm 2023, trung tâm đã đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát xe thông minh. Thay vì dùng vé giấy, phương tiện ra vào được nhận diện bằng thẻ từ kết hợp hệ thống camera và phần mềm quản lý.

Ông Văn Phú Kiệt, nhân viên bảo vệ tại trung tâm cho biết, thời gian xử lý cho một lượt xe ra/vào hiện chỉ mất khoảng 3-5 giây. “Dữ liệu hình ảnh và biển số được lưu trữ tự động trên máy tính giúp truy xuất rất nhanh, chấm dứt tình trạng rách hỏng hay thất lạc vé. Đặc biệt, hệ thống đã thiết lập sẵn mức giá, nhân viên không thể tự ý thay đổi nên bảo đảm minh bạch tuyệt đối nguồn thu”, ông Kiệt chia sẻ.

Đánh giá về mô hình này, bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên nói, hệ thống giúp đơn vị quản lý chặt chẽ tài sản, giám sát nguồn thu dễ dàng, qua đó góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, tạo sự an tâm cho người dân.

Không chỉ mang lại tiện ích cho người gửi, ứng dụng công nghệ số còn giúp các cơ sở y tế tối ưu hóa nguồn nhân lực. Khi được giải phóng khỏi thao tác đối chiếu vé thủ công, lực lượng bảo vệ có thêm thời gian để sắp xếp phương tiện, điều tiết giao thông tại cổng và hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh.

Nhận thấy rõ những tiện ích thiết thực đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố cũng đang chuẩn bị lộ trình chuyển đổi số cho hạng mục này. Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện cho hay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng quản lý vé xe điện tử vào năm 2027.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, để hệ thống phát huy tối đa hiệu quả, việc mua sắm thiết bị phải đi đôi với bố trí không gian, mặt bằng các làn xe hợp lý. Đồng thời lực lượng bảo vệ phải được tập huấn về cách vận hành phần mềm và luôn có phương án xử lý dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật (cúp điện, lỗi mạng), tránh làm gián đoạn lưu thông.

Trong bối cảnh toàn ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, sự thay đổi từ những khâu nhỏ nhất như tiếp đón, giữ xe đang cho thấy tư duy lấy người bệnh làm trung tâm. Quy trình gửi xe nhanh chóng, an toàn và minh bạch chính là một trong những mảnh ghép quan trọng để các cơ sở y tế từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện thông minh.