Bệnh viện E Trung ương hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ

Quang cảnh buổi hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.

Trong chương trình, các chuyên gia của Bệnh viện E tập trung hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tiêu hóa; khám và thực hiện kỹ thuật chuyên khoa phục hồi chức năng; khám chuyên khoa hô hấp, các bệnh phổi mạn tính; khám chuyên khoa nội thần kinh và tim mạch.

Đoàn công tác cũng hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ xây dựng cơ cấu giá dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, công tác thanh quyết toán và một số nội dung liên quan đến quản lý hoạt động chuyên môn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Bệnh viện E phát biểu tại buổi hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi hỗ trợ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Bệnh viện E sẽ tập trung hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tế, ưu tiên chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hướng dẫn công tác quản lý. Qua đó, giúp đội ngũ y, bác sĩ từng bước làm chủ kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở.

Bác sĩ CKI Hoàng Việt Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ phát biểu tại buổi hỗ trợ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ.

Phát biểu tại buổi hỗ trợ, bác sĩ CKI Hoàng Việt Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ khẳng định: sự hỗ trợ của Bệnh viện E là cơ hội để đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ được học hỏi, nâng cao chuyên môn và tiếp cận các kỹ thuật mới. Bệnh viện sẽ chủ động tiếp nhận, triển khai các kỹ thuật được chuyển giao, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm về quản lý tài chính, thanh quyết toán vào thực tế hoạt động của đơn vị.

Các bác sĩ Bệnh viện E trực tiếp chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ.

... thăm, khám, tư vấn các cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ.