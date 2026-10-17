Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình nhận giải thưởng uy tín

Trao Giải thưởng Chất lượng điều trị Vàng của Tổ chức Đột quỵ Thế giới cho Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 17/10, tại Hưng Yên diễn ra Lễ vinh danh Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình đạt Giải thưởng Chất lượng điều trị Vàng (WSO Gold Status Award) trong điều trị đột quỵ não cấp của Hiệp hội Đột quỵ Thế giới.

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Giáo sư, Tiến sỹ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã trao Giải thưởng Chất lượng điều trị Vàng cho Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình.

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên ghi nhận, đây là dấu mốc đáng tự hào của Bệnh viện và của ngành Y tế tỉnh Hưng Yên.

Mặc dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, từ những bước đi ban đầu, Bệnh viện đã từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, triển khai thành công các kỹ thuật điều trị tái thông mạch máu như tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, nong bóng, đặt stent cấp cứu động mạch cảnh và động mạch nội sọ.

Bác sỹ Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình cho biết, đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

Trong cuộc chiến này, mỗi một phút giây trôi qua đều quyết định mạng sống và tương lai của người bệnh.

Ý thức sâu sắc được sứ mệnh đó, vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, chạy đua với thời gian để tối ưu hóa quy trình cấp cứu nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện đã đạt được Chứng nhận Vàng danh giá của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Đây là cột mốc, minh chứng khách quan và uy tín nhất cho năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị và quy trình cấp cứu đột quỵ đạt chuẩn quốc tế của bệnh viện. Thành tựu này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện.

Sự chủ động và quyết tâm của Bệnh viện đã góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên, mang lại dịch vụ kỹ thuật cao phục vụ trực tiếp cho sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình là cơ sở khám, chữa bệnh định hướng chuyên sâu về đột quỵ và các bệnh lý thần kinh, đồng thời chú trọng phát triển các chuyên khoa đa khoa nhằm đáp ứng ngày càng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm và thông điệp “Nơi hy vọng bắt đầu,” bệnh viện hướng tới mục tiêu giúp người dân được tiếp cận các kỹ thuật y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thời gian di chuyển, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu mà mỗi phút đều có ý nghĩa đối với cơ hội sống và khả năng phục hồi của người bệnh./.