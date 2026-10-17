Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình nhận giải thưởng của Tổ chức Đột quỵ Thế giới. (Ảnh: MAI TÚ)

Tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai và bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã trao Giải thưởng Chất lượng điều trị Vàng (WSO Gold Status Award) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới cho Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao quy trình điều trị của Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, việc đạt chứng nhận Vàng là dấu mốc quan trọng, ghi nhận năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị và quy trình cấp cứu đột quỵ của bệnh viện. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hằng năm, tại Việt Nam ghi nhận 200 nghìn ca đột quỵ và ngày càng trẻ hóa. Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Trong cấp cứu đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng và khả năng phục hồi của người bệnh.

Do đó, cần tận dụng thời gian vàng trong xử trí đột quỵ và tìm đến cơ sở y tế chuyên sâu và gần nhất để người bệnh có thể tiếp cận các thành tựu y khoa tiên tiến hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong quá trình xây dựng, phát triển chuyên môn. (Ảnh: MAI TÚ)

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong quá trình xây dựng, phát triển chuyên môn.

Dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, bệnh viện đã từng bước khẳng định năng lực, triển khai các kỹ thuật điều trị tái thông mạch máu như tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, nong bóng và đặt stent cấp cứu động mạch cảnh, động mạch nội sọ.

Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đề nghị bệnh viện tiếp tục lấy chất lượng chuyên môn và hiệu quả điều trị thực chất làm thước đo phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến gắn với bảo đảm an toàn người bệnh.

Hội thảo khoa học “Cập nhật một số điểm mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đột quỵ não cấp”. (Ảnh: MAI TÚ)

Bên lề sự kiện, Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật một số điểm mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đột quỵ não cấp”.

Hội thảo là dịp để đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đột quỵ não cấp, hướng tới giảm tỷ lệ tử vong và di chứng cho người bệnh.

Đại diện trạm y tế phường Thái Bình đặt câu hỏi với các chuyên gia. (Ảnh: MAI TÚ)

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi chuyên môn về lựa chọn phương pháp điều trị ở người bệnh có vi xuất huyết não, sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu và thuốc chống đông trong dự phòng đột quỵ tái phát, cũng như hướng xử trí ban đầu tại tuyến y tế cơ sở.

Trao đổi với các đại biểu, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn nhấn mạnh việc lựa chọn phác đồ cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng người bệnh, cân nhắc giữa hiệu quả điều trị và nguy cơ chảy máu.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai trao đổi, làm rõ các câu hỏi liên quan đến bệnh đột quỵ. (Ảnh: MAI TÚ)

Đối với tuyến y tế cơ sở, khi nghi ngờ người bệnh bị đột quỵ, nhân viên y tế cần nhanh chóng nhận diện dấu hiệu, sơ cứu đúng cách và chuyển người bệnh đến cơ sở có khả năng chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Không tự ý cho người bệnh ăn uống, sử dụng thuốc hạ huyết áp khi chưa có chỉ định; đồng thời chú ý tư thế an toàn, xử trí tình trạng nôn và bảo đảm đường thở trong quá trình chờ chuyển viện.