'Bệnh viện đồ chơi' hỗ trợ trẻ em khuyết tật
Đồ chơi vốn rất thân thuộc với tuổi thơ, nhưng với trẻ em khuyết tật, việc sử dụng những món đồ chơi thông thường đôi khi lại là một thử thách. Tại Đại học Costa Rica, một dự án đặc biệt mang tên “Bệnh viện đồ chơi” đang tìm cách thay đổi điều đó. Từ những nút bấm, công tắc đến cơ chế điều khiển, các món đồ chơi được điều chỉnh để phù hợp hơn với khả năng vận động của từng em.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/benh-vien-do-choi-ho-tro-tre-em-khuyet-tat-419713.htm