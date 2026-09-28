'Bệnh viện đồ chơi' hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Từ những chiếc công tơ điện tử tại các hộ gia đình, dữ liệu sử dụng điện được thu thập và truyền về hệ thống từ xa. Không chỉ giúp người dân thuận tiện theo dõi lượng điện tiêu thụ, công nghệ này còn góp phần thay đổi phương thức quản lý, vận hành của ngành Điện theo hướng số hóa, hiện đại.