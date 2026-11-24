Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Trung tâm tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), trong đó 1 nạn nhân 41 tuổi đã tử vong, nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Đình Hiếu.

Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước. Hai nạn nhân này tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.

Trước đó, khoảng 8h, quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết đang mở cửa đón khách, bất ngờ từ khu vực bếp gas phát ra tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15 m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trước quán đổ rạp.

Theo lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đến 9h35 ghi nhận có 12 bệnh nhân trong đó 115 tiếp nhận 9 bệnh nhân trong đó 8 ca chuyển viện có 4 ca suy hô hấp, 3 ca chấn thương, 1 bệnh nhân tử vong.