Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng chuẩn ERAS

Với việc triển khai chương trình này, FV gia nhập mạng lưới hợp tác của Encare gồm 22 bệnh viện tại 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, hướng đến chuẩn hóa chăm sóc phẫu thuật theo hướng dẫn quốc tế, ứng dụng dữ liệu để đánh giá kết quả và liên tục cải tiến chất lượng điều trị.

ERAS là phương pháp chăm sóc phẫu thuật dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến giảm những tác động bất lợi của phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm hơn. Quy trình này giúp người bệnh được chuẩn bị tốt nhất trước phẫu thuật, đồng thời được chăm sóc xuyên suốt để quá trình hồi phục thuận lợi hơn”, BS Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ.

Chương trình được triển khai trước tiên trong 2 lĩnh vực: phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối. Mỗi ê-kíp triển khai có sáu thành viên, với sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên vật lý trị liệu và điều phối viên.

Theo ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, ERAS chuẩn bị cho người bệnh ngay từ trước ca mổ, giúp họ hiểu rõ mình sẽ trải qua những gì và cần chủ động chuẩn bị như thế nào. Từ dinh dưỡng, vận động trước phẫu thuật đến kiểm soát đau, ăn uống, vận động và tự chăm sóc sau mổ, người bệnh trở thành một phần của quá trình hồi phục thay vì chỉ tiếp nhận chăm sóc từ ê-kíp y tế.

Bác sĩ Sơn cho biết, một phân tích tổng hợp trên JAMA Network Open năm 2024 ghi nhận ERAS giúp giảm trung bình gần 2 ngày nằm viện và giảm khoảng 29% nguy cơ tương đối của biến chứng so với chăm sóc thông thường.