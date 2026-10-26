Bệnh viện đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla

Các đại biểu ấn nút khai trương hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla. (Ảnh: MDI)

Ngày 26/10, Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai trương hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla (5T) đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là một cột mốc công nghệ y tế quan trọng, đánh dấu bước đi cụ thể hóa chiến lược hiện đại hóa ngành y và hiện thực hóa mục tiêu đưa Trường đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực.

MRI 5T là dòng máy cộng hưởng từ siêu từ lực đầu tiên trên thế giới được ứng dụng an toàn cho toàn thân trên lâm sàng. Hệ thống mang lại tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và độ tương phản mô vượt trội so với các dòng máy 1.5T hay 3T phổ biến hiện nay.

Giá trị của công nghệ này đã được khẳng định qua danh mục hơn 110 công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế giai đoạn 2022-2026 tại các trung tâm y học hàng đầu thế giới.

Từ trường 5T bộc lộ chi tiết cấu trúc vi mô của não bộ và thành mạch. Nghiên cứu thực tiễn cho thấy xung chụp thành mạch độ phân giải cao giúp đánh giá chi tiết đặc điểm thành túi phình mạch máu, hoặc các khoang quanh mạch ở bệnh nhân Alzheimer và bệnh mạch máu não dạng bột amyloid.

Khả năng hiển thị rõ nét cấu trúc phẫu thuật vi mô vùng hải mã và dấu hiệu "đuôi chim én" hỗ trợ xác định chính xác ổ động kinh thùy thái dương và chẩn đoán sớm bệnh Parkinson.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội báo cáo về những thế mạnh vượt trội của hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5T (Ảnh: MDI)

Nhờ thế mạnh của từ lực 5T giúp kéo dài thời gian nhãn từ tự nhiên trong máu, các kỹ thuật như 4D-ASL-MRA cho phép ghi nhận toàn bộ huyết động mạch máu não và tuần hoàn bàng hệ trong bệnh lý hẹp tắc mạch theo thời gian thực mà hoàn toàn không cần sử dụng chất tương phản. Đây là bước đột phá hỗ trợ tầm soát, sàng lọc an toàn cho người bệnh suy thận nặng hoặc dị ứng thuốc.

Máy 5T sở hữu các xung chuỗi nâng cao như GluCEST (định vị chất dẫn truyền thần kinh Glutamate) và APT-CEST (bản đồ truyền proton amide). Các công trình nghiên cứu lâm sàng chứng minh công nghệ này giúp phân độ mô học khối u não (u màng não, u tế bào thần kinh đệm glioma) ở cấp độ phân tử mà không cần can thiệp xâm lấn, đồng thời phân biệt chính xác u tái phát với tổn thương do xạ trị.

Các kỹ thuật khuếch tán trường nhìn siêu nhỏ kết hợp thuật toán AI hỗ trợ triệt tiêu nhiễu ảnh do cử động hô hấp và nhu động ruột gây ra. Nghiên cứu thực tế khẳng định máy 5T tăng vượt trội độ nhạy phát hiện u nội tiết tuyến tụy, hỗ trợ định lượng chính xác tỷ lệ sắt-mỡ gan, đo lường tưới máu nhu mô thận không thuốc và nâng cao hiệu quả phân độ u tuyến tiền liệt theo chuẩn PI-RADS v2.1.

Lễ khai trương hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5T. (Ảnh: MDI)

Công nghệ 5T tối ưu hóa việc đo lường các chỉ số cơ tim sâu để đánh giá xơ hóa cơ tim. Đồng thời, máy cung cấp hình ảnh chi tiết các khớp nhỏ, đám rối thần kinh ngoại biên…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, việc đưa hệ thống thiết bị hiện đại này giúp nâng tầm chất lượng điều trị lâm sàng kỹ thuật cao khi độ phân giải vượt trội giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, vùng động kinh vi thể hay thoái hóa thần kinh giai đoạn sớm; thiết bị giúp thu hút bệnh nhân điều trị kỹ thuật cao, giảm tỷ lệ người Việt ra nước ngoài chữa bệnh.

Hệ thống siêu từ lực này là hạ tầng nghiên cứu chuẩn quốc tế, giúp các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu đỉnh cao (chức năng não bộ, chuyển hóa mô, sinh học phân tử vi thể).

Trong công tác đào tạo, hệ thống thiết bị hiện đại này giúp bác sĩ nội trú, học viên sau đại học tiếp cận công nghệ siêu từ lực tiên tiến tương đương các nước phát triển, từ đó chuyển giao kỹ thuật sâu và nhân rộng năng lực cho toàn bộ hệ thống bệnh viện vệ tinh.

Đặc biệt, giúp Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội định hướng trở thành trung tâm đào tạo vùng của ASEAN về cộng hưởng từ siêu từ lực. Đồng thời, đây là cầu nối triển khai các nghiên cứu đa trung tâm, đối chiếu dữ liệu lâm sàng 5T với các trung tâm lớn trên thế giới, đóng góp các công bố quốc tế có giá trị từ dữ liệu của người Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: MDI)

Phát biểu tại lễ khai trương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá việc đưa hệ thống MRI 5T vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa về đầu tư trang thiết bị hiện đại mà còn mở ra cơ hội phát triển các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Trong bối cảnh ngành Y tế đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị hiện đại là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở tính tiên tiến của thiết bị mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những tiến bộ đó thành hiệu quả thiết thực trong khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị phù hợp với thế mạnh chuyên môn và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, lựa chọn đúng chỉ định, bảo đảm kết quả chẩn đoán có giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các chuyên ngành lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các lĩnh vực khoa học liên quan; xây dựng các chương trình nghiên cứu có chất lượng, tăng cường hợp tác quốc tế, đưa những kết quả nghiên cứu có giá trị vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế khoa học của nhà trường, bệnh viện.

Xây dựng đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý chi phí và xây dựng phương án cung cấp dịch vụ hợp lý, để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao an toàn, hiệu quả.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và đại diện hãng United Imaging Healthcare ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: MDI)

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hãng United Imaging Healthcare ký kết Biên bản ghi nhớ, đặt nền móng cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chuyên sâu và tối ưu hóa hệ thống cho đội ngũ bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam.

Với hạ tầng này, Trường và Bệnh viện định hướng trở thành trung tâm đào tạo vùng của ASEAN về cộng hưởng từ siêu từ lực; tích hợp sâu rộng vào chương trình giảng dạy của hàng nghìn học viên sau đại học và nghiên cứu sinh.

Đồng thời, đây là cầu nối triển khai các nghiên cứu đa trung tâm, đối chiếu dữ liệu lâm sàng 5T với các trung tâm lớn trên thế giới, đóng góp các công bố quốc tế có giá trị từ dữ liệu của người Việt Nam.