Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra mắt hệ thống MRI 5 Tesla tích hợp AI

Ngày 26/10/2026, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ra mắt hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) uMR Jupiter 5 Tesla của United Imaging Healthcare (Trung Quốc). Theo thông cáo của nhà sản xuất công bố ngày 27/10, đây là hệ thống MRI 5T toàn thân dùng trong lâm sàng đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không tính Trung Quốc.

Hệ thống uMR Jupiter kết hợp từ trường cường độ 5 Tesla với công nghệ gradient hiệu suất cao, cho phép khảo sát nhiều bộ phận cơ thể như não, hệ thần kinh, cơ xương khớp, ổ bụng, tim mạch, vùng chậu và hệ mạch máu.

So với các thiết bị MRI 1,5T và 3T thông thường, công nghệ 5T có tỷ số tín hiệu trên nhiễu cao hơn, tạo điều kiện nâng độ phân giải hình ảnh và thể hiện chi tiết các cấu trúc giải phẫu.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ uMR Jupiter 5 Tesla của United Imaging Healthcare, dòng thiết bị vừa được giới thiệu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nguồn ảnh: United Imaging Healthcare.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp AI nhằm hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin từ nhiều chuỗi ảnh cộng hưởng từ. Theo United Imaging Healthcare, công nghệ này có thể giúp bác sĩ quan sát rõ hơn những cấu trúc phức tạp, bao gồm lòng mạch, thành mạch và các tổn thương nhỏ khó nhận diện bằng phương pháp thông thường.

Tuy nhiên, những ưu điểm kỹ thuật trên chủ yếu dựa vào thông tin do nhà sản xuất cung cấp. Hiện chưa có dữ liệu tổng hợp được công bố về số lượt chụp, độ chính xác chẩn đoán hay hiệu quả điều trị thực tế của hệ thống tại bệnh viện.

Theo PGS.TS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công nghệ MRI 5T cho phép khảo sát chi tiết hơn các bộ phận cơ thể, đồng thời hỗ trợ những hướng nghiên cứu chuyên sâu về thần kinh, tim mạch và hệ mạch máu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare ký biên bản ghi nhớ về hợp tác ứng dụng lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo. Hai bên cũng công bố việc phát triển các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về MRI 5T và ứng dụng AI trong y học.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết bệnh viện hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu MRI hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, góp phần hoàn thiện các hướng dẫn lâm sàng trong chẩn đoán hình ảnh và điều trị.

Việc đưa MRI 5T vào sử dụng đánh dấu bước tiến trong ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng khai thác thực tế, chi phí dịch vụ, chỉ định phù hợp và mức độ tiếp cận của người bệnh.