Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hỗ trợ 10 cặp vợ chồng thụ tinh ống nghiệm

Gia đình chị H'Nhoen Kđơk đón nhận tin vui từ bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo. (Ảnh: CTV)

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH), tỉnh Đắk Lắk, vừa công bố chương trình Ươm mầm hạnh phúc 2027 với chủ đề “Thêm một cơ hội, để hành trình tìm con được bắt đầu”.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 15/10 đến hết 30/11/2026, dành cho các cặp vợ chồng có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để điều trị.

Hơn một thập kỷ trao cơ hội làm cha mẹ

Khởi xướng từ năm 2014 bởi Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, với sự chung tay của tập thể nhân viên hệ thống IVF Mỹ Đức, Ươm mầm hạnh phúc là chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau 12 mùa triển khai, chương trình đã đồng hành, hỗ trợ gần 700 cặp vợ chồng trên hành trình tìm con.

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tham gia chương trình "Ươm mầm hạnh phúc". (Ảnh: CTV)

Năm 2027 là mùa thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đồng hành tổ chức chương trình. Việc triển khai tại Tây Nguyên giúp người dân trong khu vực được tiếp cận điều trị thuận lợi hơn, góp phần giảm đi những trở ngại về khoảng cách địa lý.

Tại mùa 2026, tính đến tháng 7/2026, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột (IVFMD BMT) tiếp nhận 10 trường hợp đủ điều kiện, trong đó 1 trường hợp không tham gia điều trị, 9 cặp vợ chồng thực hiện chọc hút trứng, trữ phôi, 6 cặp đã mang thai, tương đương 66,7% số cặp điều trị.

Trong hoạt động thường quy, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột cũng đã đồng hành cùng các gia đình đón hơn 800 em bé thụ tinh trong ống nghiệm khỏe mạnh chào đời, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản tại địa phương.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Huy Khải, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Trong công việc, chúng tôi được chứng kiến niềm hạnh phúc của nhiều gia đình khi lần đầu ôm con trong vòng tay sau một hành trình dài chờ đợi. Cũng vì vậy, chúng tôi càng thấu hiểu những trường hợp có chỉ định điều trị nhưng chưa thể bắt đầu vì khó khăn kinh tế. Hy vọng Ươm mầm hạnh phúc 2027 sẽ tiếp tục nối dài sự sẻ chia, trao thêm một cơ hội để nhiều gia đình tại Tây Nguyên có thể bắt đầu hành trình tìm con của mình”.

Hành trình tìm con và câu chuyện về cơ hội được trao

Chị H’Nhoen Kđơk sinh năm 1999 và anh Y Roman Kbuôr sinh năm 1994 kết hôn năm 2022, luôn mong ngóng có con. Hai vợ chồng từng đến các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám, điều trị nhiều lần.

Cả hai vợ chồng đều mang gien thalassemia và có vấn đề về sức khỏe sinh sản cần hỗ trợ chuyên môn để có cơ hội mang thai. Anh Y Moman Kbuôr làm nông, chị H’Nhoen Kđơk kinh doanh tự do; mỗi chuyến đi xa lại thêm gánh nặng thời gian, kinh phí nhưng vẫn chưa có tin vui.

Biết đến chương trình Ươm mầm hạnh phúc 2026 và đáp ứng điều kiện tham gia, vợ chồng anh chị được hỗ trợ điều trị. Sau một lần chọc hút trứng và một lần chuyển phôi, chị H’Nhoen Kđơk đã mang thai. Tin vui ấy là niềm hạnh phúc vô bờ của một gia đình từng phải đi qua những tháng ngày dài mong mỏi và chờ đợi.

Các bác sĩ tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tham gia chương trình "Ươm mầm hạnh phúc". (Ảnh: CTV)

Còn với chị Đ.T.Q sinh năm 2000 ở Gia Lai, hành trình tìm con gắn với một mất mát khó nguôi. Sau khoảng 5 năm kết hôn, vợ chồng chị từng đón nhận tin vui mang thai nhưng em bé sinh non đã không thể ở lại cùng gia đình. Những lần điều trị sau đó chưa đạt kết quả mong đợi, trong khi nguồn tài chính ngày càng hạn hẹp. Khi gần như không thể tiếp tục điều trị, vợ chồng chị biết đến chương trình và được hỗ trợ. Đến hiện tại, chị Q. đã mang thai tháng thứ năm, sức khỏe mẹ và bé ổn định.

Đây là hai trong hàng trăm gia đình có những hoàn cảnh và chặng đường tìm con khác nhau, nhưng đều cho thấy một ý nghĩa thiết thực của chương trình là hỗ trợ đúng lúc để người bệnh có thể tiếp cận điều trị.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình khó khăn, Chương trình Ươm mầm hạnh phúc 2027 dự kiến tiếp nhận hỗ trợ 10 cặp vợ chồng đủ điều kiện.

Đối tượng là các cặp vợ chồng chưa có con chung, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm và hoàn cảnh kinh tế khó khăn; đã kết hôn, mong con ít nhất một năm; người vợ không quá 35 tuổi khi nộp hồ sơ. Hồ sơ cần có xác nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc hộ nghèo cùng các giấy tờ, xét nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn chương trình.