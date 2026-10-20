Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức Trái tim vì Trái tim kỷ niệm 20 năm hợp tác

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TÂM ĐAN

Cách đây 20 năm, từ nước Đức xa xôi, vợ chồng Giáo sư danh dự Erich Lejeune (Nhà sáng lập Tổ chức Trái tim vì Trái tim) và Tiến sĩ danh dự Irène Lejeune (CEO Tổ chức Trái tim vì Trái tim) đến Việt Nam, quyết định lựa chọn Đà Nẵng - Bệnh viện Đà Nẵng làm đối tác để triển khai các dự án viện trợ nhân đạo.

Từ đó, một mối quan hệ hợp tác bền chặt được hình thành, mở ra hành trình 20 năm đồng hành, sẻ chia và phát triển, mang lại những giá trị thiết thực cho công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao lẵng hoa chúc mừng Tổ chức Trái tim vì Trái tim. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, với sự đồng hành của Tổ chức Trái tim vì Trái tim, trong 20 năm qua, hơn 500.000 trẻ em tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí; gần 3.700 trẻ được phát hiện bệnh sớm, trong đó gần 2.000 trẻ mắc bệnh được can thiệp, điều trị.

Một trong những dấu mốc quan trọng tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác là việc Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 cùng 2 máy siêu âm, với tổng trị giá 1.000.000 EUR.

Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 trị giá 1.000.000 EUR cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TÂM ĐAN

Trước đó, tổ chức đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng 3 hệ thống DSA cùng nhiều trang thiết bị y tế khác. Trong đó, hệ thống DSA Philips Azurion 7 B20 được trao tặng năm 2023 là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và can thiệp tim mạch của bệnh viện.

Việc tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, hỗ trợ triển khai các kỹ thuật can thiệp, điều trị bệnh tim mạch; đồng thời tạo thêm điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn Tổ chức Trái tim vì Trái tim, các tổ chức thiện nguyện, chuyên gia và nhà hảo tâm đã luôn dành tình cảm, nguồn lực quý báu cho người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cùng vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune (ở giữa) thực hiện nghi thức khai trương hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 tại bệnh viện. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lãnh đạo thành phố mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Tổ chức Trái tim vì Trái tim và Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục được vun đắp, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và mang lại nhiều hơn nữa những trái tim khỏe mạnh, những niềm vui và hy vọng cho các gia đình.

Bày tỏ trân trọng đối với sự hợp tác, đồng hành của Bệnh viện Đà Nẵng và các đối tác địa phương trong suốt 20 năm qua, Giáo sư Erich Lejeune khẳng định vợ chồng ông sẽ làm tất cả để Tổ chức Trái tim vì Trái tim tiếp tục đồng hành, mang lại sự sống cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.