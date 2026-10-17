Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai ký kết hợp tác phát triển chuyên môn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đến dự.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng lễ ký kết của hai bệnh viện. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn, luân phiên cán bộ và phối hợp nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng và quản lý bệnh viện.

Hai bệnh viện sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu, đánh giá điều kiện chuyển giao kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hợp tác và lộ trình đào tạo phù hợp. Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng xác định các chuyên ngành ưu tiên như hồi sức - chống độc, đột quỵ, tim mạch, ngoại khoa, gây mê hồi sức và nội tiết.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới quản trị bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tạo nền tảng phát triển du lịch y tế tại Đà Nẵng.

Hiện Bệnh viện Đà Nẵng có 43 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 4 trung tâm chuyên sâu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 - 3.500 lượt khám ngoại trú, 300 - 400 ca cấp cứu và thực hiện 130 ca phẫu thuật.

Trong định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, việc hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân miền Trung - Tây Nguyên.

Hai bệnh viện ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, luôn được thành phố quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu ngày càng cao của người dân, ngành Y tế thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và từng bước làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Trong định hướng đó, thành phố xác định việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu và tăng cường liên kết chuyên môn có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: NGỌC HÀ

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện Đà Nẵng trong việc tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai - một trong những bệnh viện đầu ngành của cả nước, có thế mạnh về chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật y học tiên tiến.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ tạo cơ sở để hai bệnh viện phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển chuyên môn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức triển khai; thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc hợp tác phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh để người dân thực sự được hưởng lợi từ chương trình hợp tác này.