Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trang thiết bị y tế hiện đại trị giá 1 triệu euro

Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng thiết bị y tế trị giá 1 triệu Euro. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những trang thiết bị y tế hiện đại, hệ thống chẩn đoán và phương tiện phục vụ can thiệp chuyên sâu được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần mở rộng cơ hội điều trị, cải thiện chất lượng sống cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Hơn 500.000 trẻ em được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí

Ngày 20/10, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Tổ chức Trái tim vì Trái tim (Heart For Heart Foundation for Life, Đức) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác, đánh dấu chặng đường đồng hành trong công tác tầm soát, phát hiện sớm và điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Trong 20 năm qua, với sự đồng hành của tổ chức, hơn 500.000 trẻ em tại khu vực miền trung-Tây Nguyên đã được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí; gần 3.700 trẻ được phát hiện mắc bệnh, trong đó gần 2.000 trẻ đã được can thiệp, điều trị.

Các em nhỏ là bệnh nhi tim, trao tặng hoa cảm ơn Giáo sư danh dự Erich Lejeune và Tổ chức Trái tim vì Trái tim. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một trong những dấu mốc quan trọng tại lễ kỷ niệm là việc Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ tư cùng hai máy siêu âm, với tổng trị giá 1 triệu euro.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trân trọng cảm ơn Tổ chức Trái tim vì Trái tim, các tổ chức thiện nguyện, chuyên gia và nhà hảo tâm đã dành tình cảm, nguồn lực hỗ trợ người bệnh; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Sở Y tế và Bệnh viện Đà Nẵng, trong kết nối, duy trì và phát triển chương trình hợp tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), gửi tặng Giáo sư danh dự Erich Lejeune và Tổ chức "Trái tim vì Trái tim". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hai thập kỷ qua, sự đồng hành của Tổ chức Trái tim vì Trái tim cùng các chuyên gia quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đà Nẵng, mang lại cơ hội điều trị cho nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình hợp tác giàu ý nghĩa nhân văn, được vun đắp bằng tình hữu nghị, sự tận tâm và tinh thần sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức Trái tim vì Trái tim tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, góp phần cứu chữa người bệnh và mang lại niềm vui cho các gia đình.

“Trái tim vì Trái tim”: Nhịp cầu nhân ái không biên giới

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, sự đồng hành bền bỉ của Giáo sư danh dự Erich Lejeune, Tiến sĩ danh dự Irène Lejeune cùng các chuyên gia của Tổ chức Trái tim vì Trái tim đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực chuyên môn, giúp bệnh viện từng bước xây dựng và phát triển chuyên ngành can thiệp tim mạch hiện đại.

Nguồn tài trợ trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ tạo thêm cơ hội điều trị kịp thời cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, mà còn góp phần giúp các em có điều kiện phục hồi sức khỏe, đến trường và sống trọn vẹn tuổi thơ bên gia đình.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao kỷ niệm chương cảm ơn Giáo sư danh dự Erich Lejeune, nhà sáng lập Tổ chức Trái tim vì Trái tim, và các thành viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đánh giá hiệu quả chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân cho biết, qua hơn 2 thập kỷ triển khai, hoạt động tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh đã mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em. Kết quả này có được nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, sự hỗ trợ trang thiết bị hiện đại của Tổ chức Trái tim vì Trái tim, cùng sự quan tâm của chính quyền thành phố và các tổ chức thiện nguyện.

“Bệnh viện Đà Nẵng cam kết khai thác hiệu quả các trang thiết bị được tài trợ, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và chuyển hóa nguồn hỗ trợ quý báu này thành những lợi ích thiết thực trong công tác khám, chữa bệnh”, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân nhấn mạnh.

Chia sẻ về hành trình hơn 20 năm gắn bó với Việt Nam, Giáo sư danh dự Erich Lejeune, nhà sáng lập Tổ chức Trái tim vì Trái tim, nhấn mạnh tiền bạc chỉ thật sự có giá trị khi được sử dụng bằng cả tấm lòng để cứu chữa bệnh nhi. Ông khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ ngành y tế thành phố Đà Nẵng, duy trì nguồn lực hỗ trợ lâu dài, góp phần mang lại sự sống và tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều gia đình Việt Nam.

Giáo sư danh dự Erich Lejeune, nhà sáng lập Tổ chức Trái tim vì Trái tim, phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với sứ mệnh nhân đạo lâu dài tại Việt Nam, Tổ chức Trái tim vì Trái tim tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông qua cam kết “chúng ta cứu những đứa trẻ”, tổ chức đã góp phần trở thành điểm tựa cho nhiều gia đình có con mắc bệnh, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Sự hợp tác bền bỉ giữa Tổ chức Trái tim vì Trái tim và ngành y tế Đà Nẵng là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị và tinh thần nhân ái giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trước đó, Tổ chức Trái tim vì Trái tim đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng 3 hệ thống DSA cùng nhiều trang thiết bị y tế khác. Trong đó, hệ thống DSA Philips Azurion 7 B20 được trao tặng năm 2023 là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tăng cường năng lực chẩn đoán và can thiệp tim mạch của bệnh viện.

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ tư cùng hai máy siêu âm, với tổng trị giá 1 triệu Euro được trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng sáng 20/10. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc tiếp nhận thêm trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, hỗ trợ triển khai các kỹ thuật can thiệp và điều trị bệnh tim mạch. Qua đó, đội ngũ y, bác sĩ có thêm điều kiện phát huy chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính và trang thiết bị, chương trình hợp tác còn tạo điều kiện để các chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là nền tảng quan trọng giúp bệnh viện từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật tim mạch và cải thiện chất lượng điều trị.

Với định hướng phát triển “Đa khoa mạnh-Chuyên khoa sâu-Hội nhập khu vực”, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tăng cường hợp tác quốc tế và huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.