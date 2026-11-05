Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công u tủy sống phức tạp cho bệnh nhân người Mỹ cao 1,95m, nặng 165kg

Sau mổ người bệnh phục hồi tốt, sinh hoạt bình thường.

Trước đó, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng, tê bì, yếu hai chân và đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm tại vị trí L2. Điều đáng nói khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Trực tiếp đối mặt với nguy cơ tổn thương thần kinh và khó khăn trong kiểm soát đường thở, gây mê, bố trí tư thế mổ cho người bệnh thể trạng đặc biệt, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định ứng dụng kính vi phẫu thần kinh kết hợp hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM).

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh. Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới, có thể đứng dậy đi lại và sinh hoạt bình thường.

TS.BS Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, việc bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh phức tạp là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế của Việt Nam. Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép gan, ghép tủy, ghép tế bào gốc, ghép thận và phẫu thuật ít xâm lấn. Đơn vị cũng không ngừng hoàn thiện quy trình tiếp nhận, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đẩy mạnh hợp tác bảo hiểm quốc tế nhằm mang đến môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, thuận tiện nhất cho du khách và người nước ngoài.

Được biết, với ca phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Mỹ có thể lên đến 35.000 - 60.000 USD (tương đương 910 triệu - 1,56 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí điều trị cho ca bệnh này tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20 - 30 triệu đồng.