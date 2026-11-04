Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công u tủy sống cho bệnh nhân người Mỹ

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho nam bệnh nhân người Mỹ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quang Huy (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Trong khi đó, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1,95m và cân nặng 165kg (BMI 43,3kg/m²). Đây là một yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

Người bệnh phục hồi ổn định sau mổ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc người bệnh Mỹ lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê-kíp phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã ứng dụng rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị, nhất là các kỹ thuật ghép gan, ghép tủy, ghép tế bào gốc, ghép thận, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn…

Đối với những người bệnh quốc tế, bên cạnh năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh cũng là những yếu tố rất quan trọng.

Bệnh viện Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp; tăng cường khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, cải tiến quy trình tiếp nhận, tư vấn và điều trị, đồng thời phối hợp các đơn vị bảo hiểm trong nước và quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

“Bệnh viện hướng đến mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn xây dựng môi trường khám, chữa bệnh đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người bệnh trong nước và quốc tế. Qua đó, Bệnh viện Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung-Tây Nguyên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến có dịch vụ y tế chất lượng cao”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết.