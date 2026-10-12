Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ, cứu sống bệnh nhân ung thư gan vỡ khối u, chảy máu ồ ạt

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị suy thận cấp bằng lọc máu liên tục. Hiện sức khỏe người bệnh cải thiện, chức năng thận trở lại bình thường.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn C.K. (sinh năm 1960, trú phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 của gan bị vỡ, gây chảy máu ồ ạt. Người bệnh mất máu cấp, rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ê-kip liên quan phối hợp cấp cứu, vừa hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa phối hợp Khoa Gây mê hồi sức tiến hành xử trí khối u ung thư, thực hiện cắt gan hạ phân thùy 1, qua đó vừa kiểm soát chảy máu, vừa loại bỏ tổn thương ung thư.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Nghĩa, Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh, điểm khó của ca mổ là vị trí của khối u gan nằm ở hạ phân thùy 1 và khối u đã vỡ, gây chảy máu ồ ạt. Trong tình huống này, ưu tiên trước hết là kiểm soát chảy máu, bảo đảm tính mạng người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng 3 giờ.

Sau mổ, do đã trải qua tình trạng mất máu cấp và sốc nặng trước đó, người bệnh xuất hiện suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Người bệnh được theo dõi, hồi sức tích cực và điều trị lọc máu liên tục.

Theo các bác sĩ, giai đoạn sau mổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hồi phục của người bệnh. Ê-kíp Khoa Gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ với Khoa Ngoại tiêu hóa theo dõi, kiểm soát liên tục tình trạng huyết động, kiểm soát các rối loạn đông máu, đánh giá nguy cơ chảy máu và rò mạch, hỗ trợ điều trị suy thận cấp bằng lọc máu liên tục.

Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, sau thời gian lọc máu, chức năng thận của người bệnh từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cải thiện. Hiện người bệnh tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Nghĩa khuyến cáo, bệnh lý u gan có thể diễn tiến âm thầm và khi khối u phát triển, nguy cơ biến chứng vỡ u, chảy máu, đe dọa tính mạng có thể xảy ra. Người dân, đặc biệt những người có nguy cơ mắc bệnh lý gan, cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý u gan để có hướng điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Việc cấp cứu và điều trị thành công trường hợp này cũng cho thấy vai trò của phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu người bệnh nặng, từ kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến theo dõi và điều trị hậu phẫu.