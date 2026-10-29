Bệnh viện Đà Nẵng: Cứu thành công cụ bà 89 tuổi mắc bệnh lý tim mạch phức tạp

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. (Ảnh: TRẦN PHƯƠNG)

Trước đó, người bệnh Trần T.H. (sinh năm 1937, trú xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) nhập Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng mệt nhiều, tức ngực, khó thở dữ dội. Người bệnh có tiền sử phẫu thuật thay van động mạch chủ cách đây 12 năm. Qua thời gian sử dụng, van nhân tạo bị thoái hóa, gây hẹp van động mạch chủ nặng.

Đáng chú ý, người bệnh còn có nhiều bệnh lý nền phức tạp như suy tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn chức năng tuyến giáp và có tiền sử đặt máy tạo nhịp tim.

Nhận thấy đây là một ca bệnh vô cùng nguy kịch, để cứu người bệnh, bắt buộc phải thay van động mạch chủ. Tuy nhiên, với cụ bà đã 89 tuổi kèm nhiều bệnh nền, việc phẫu thuật thay động mạch chủ theo phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều thách thức. Các bác sĩ thống nhất quyết định lựa chọn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) để giành lại sự sống cho người bệnh.

Ê-kíp các bác sĩ can thiệp Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc phối hợp Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cùng sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiến hành thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho người bệnh.

Quá trình can thiệp kéo dài khoảng 90 phút. Sau can thiệp 3 ngày, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống và sinh hoạt bình thường, van tim hoạt động tốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông thứ 7 được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời là ca đầu tiên tại bệnh viện áp dụng kỹ thuật này trên người bệnh đã từng phẫu thuật thay van động mạch chủ, với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Việc triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông tại Bệnh viện Đà Nẵng góp phần mở rộng khả năng điều trị các bệnh lý hẹp nặng van động mạch chủ ở người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền và nguy cơ phẫu thuật cao, giúp người bệnh khu vực miền trung-Tây Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.