Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân ung thư gan vỡ khối u, xuất huyết ồ ạt

Hiện sức khỏe bệnh nhân K. đã cải thiện, chức năng thận trở lại bình thường. Ảnh: BVĐN

Trước đó, bệnh nhân N.C.K. (sinh năm 1960, trú phường Hương Trà) nhập viện Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u ung thư tại hạ phân thùy 1 gan đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Bệnh nhân mất máu cấp, rơi vào hôn mê sâu, đối mặt nguy cơ tử vong cao.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng, Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các ê kíp liên quan phối hợp cấp cứu. Các bác sĩ vừa hồi sức tích cực, vừa khẩn trương tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa phối hợp Khoa Gây mê Hồi sức phẫu thuật cắt gan hạ phân thùy 1 để xử lý khối u ung thư. Ca mổ nhằm kiểm soát chảy máu cấp tính và loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư.

Theo BSCKII Trần Văn Nghĩa, Khoa Ngoại tiêu hóa (Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, điểm khó của ca mổ là khối u gan nằm ở hạ phân thùy 1 và đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt. Trong tình huống nguy cấp này, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát chảy máu và bảo đảm tính mạng người bệnh. Ca phẫu thuật đã diễn ra trong vòng 3 giờ.

Sau phẫu thuật, do đã trải qua tình trạng mất máu cấp và sốc nặng trước đó, bệnh nhân xuất hiện suy thận cấp, tiếp tục đối mặt với nguy cơ rối loạn huyết động và các biến chứng hậu phẫu. Bệnh nhân được theo dõi, hồi sức tích cực và điều trị lọc máu liên tục.

BSCKII Huỳnh Đức Phát, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng), nhấn mạnh giai đoạn sau phẫu thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hồi phục của bệnh nhân. Theo đó, ê kíp Khoa Gây mê Hồi sức đã phối hợp chặt chẽ với Khoa Ngoại tiêu hóa để theo dõi sát sao, kiểm soát liên tục tình trạng huyết động, xử lý các rối loạn đông máu, đánh giá nguy cơ chảy máu và rò mạch, đồng thời hỗ trợ điều trị suy thận cấp bằng phương pháp lọc máu liên tục.

Nhờ được hồi sức và điều trị tích cực, sau một thời gian lọc máu, chức năng thận của bệnh nhân đã từng bước hồi phục, tình trạng toàn thân cũng cải thiện rõ rệt. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, chức năng thận trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, bệnh lý u gan thường diễn tiến âm thầm. Khi khối u phát triển, nguy cơ biến chứng như vỡ u, xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng là rất cao. Do đó, người dân, đặc biệt những người có nguy cơ mắc bệnh lý gan, cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý u gan để có hướng điều trị kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Việc cấp cứu và điều trị thành công trường hợp này đã khẳng định vai trò thiết yếu của sự phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu bệnh nhân nặng, từ kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật, gây mê hồi sức đến theo dõi và điều trị hậu phẫu.