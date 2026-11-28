Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhân ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân N.T.V. (sinh năm 1996, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) nhập viện sau khoảng một tháng bị đau tức ngực, tê tay trái. Qua chụp CT Scan lồng ngực và PET CT, các bác sĩ phát hiện khối u lớn ở vùng trung thất trước, phát triển bao quanh và liên quan mật thiết với hàng loạt mạch máu lớn có vai trò cung cấp máu cho vùng đầu, cổ và hai chi trên (động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu phải và tĩnh mạch vô danh).

Sau khi hội chẩn toàn diện, ê-kíp quyết định mổ mở đường giữa xương ức thay vì phẫu thuật nội soi do khối u quá lớn và bám dính phức tạp vào hệ thống mạch máu. Trong gần 4 giờ căng thẳng, các phẫu thuật viên đã phối hợp chặt chẽ với ê-kíp gây mê hồi sức, kiểm soát từng bước bóc tách, lấy trọn vẹn khối u và bảo toàn an toàn các mạch máu lớn.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 5 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u máu thể hang.

Theo BSCKII Thân Trọng Vũ - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực (người trực tiếp phẫu thuật), do tỷ lệ mắc dưới 0,5%, y văn thế giới hiện chủ yếu ghi nhận bệnh lý này qua các báo cáo ca bệnh đơn lẻ. Đây cũng là lần đầu tiên khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán và phẫu thuật thành công một trường hợp u máu thể hang trung thất phức tạp đến vậy.

Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu như đau tức ngực kéo dài, tê bì tay... mà cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn.