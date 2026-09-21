Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân bị lóc động mạch chủ cấp tính type A

Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, ê-kíp các y bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân Nguyễn A.T. (34 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), bị lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở van động mạch chủ (hội chứng Marfan), kèm nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, bệnh nhân này được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội vùng sau xương ức và lan xuống bụng.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp CT mạch máu não (Computed Tomographic Angiography-CTA), các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, có liên quan hội chứng Marfan.

Đáng chú ý, tình trạng lóc tách động mạch chủ này đã gây biến chứng tắc động mạch thận phải và chậu trái. Hình ảnh chụp CTA còn ghi nhận tổn thương lóc tách đã tiến triển vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa đến tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Ê-kíp các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch phối hợp Khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật, kết hợp nhiều kỹ thuật phức tạp đồng thời nhằm xử trí tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ. Sau phẫu thuật một ngày, hiện bệnh nhân đã tỉnh, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Các chức năng gan, thận đang dần cải thiện. Ngày thứ hai sau mổ bệnh nhân đã có thể ăn uống và tự vận động đi lại trong phòng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Hải, Trưởng Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết: Trường hợp tổn thương lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính này có liên quan hội chứng Marfan, tỷ lệ tử vong cao, khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu từ khi khởi phát nếu không được điều trị phẫu thuật kịp thời.

Điều đáng lưu ý, bệnh nhân này có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo hiện nay thì tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ.

“Do hội chứng Marfan có tính chất di truyền nên khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát, đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ dựa vào siêu âm tim. Người bệnh cũng cần được theo dõi định kỳ và kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc phát hiện và điều trị kịp thời hội chứng Marfan và tăng huyết áp sẽ giúp tránh được biến chứng lóc tách động mạch chủ nặng nề, giảm thiểu nguy cơ tử vong cho người bệnh”, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Hải, khuyến cáo.