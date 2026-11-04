Bệnh viện Đà Nẵng: Bóc tách thành công u tủy sống cho bệnh nhân người Mỹ

Dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 4/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức vừa phẫu thuật thành công u tủy sống cho một nam bệnh nhân người Mỹ. Đây là ca can thiệp phức tạp do tổn thương nằm trong ống sống và người bệnh béo phì độ III.

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi nhập viện trong tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước 3cm tại đốt sống thắt lưng L2, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huy, khoa Ngoại thần kinh cho biết thể trạng người bệnh là thử thách rất lớn cho ca mổ. Bệnh nhân cao 1,95m, nặng 165kg với chỉ số khối cơ thể (BMI) 43,3 kg/m². Đặc điểm này làm tăng độ khó từ khâu bố trí tư thế, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huy, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám bệnh nhân người Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM) và kính vi phẫu, ê-kíp đã bóc tách hoàn toàn khối u sau 3 giờ. Toàn bộ chức năng các rễ thần kinh đều được bảo tồn tối đa. Sau mổ, người bệnh không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và đã tự đứng dậy đi lại bình thường sau hai ngày.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định: “Bệnh viện hướng đến mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn xây dựng môi trường khám, chữa bệnh đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người bệnh trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.”

Tại Mỹ, chi phí tự thanh toán cho một ca vi phẫu u tủy tương tự có thể lên tới 35.000 đến 60.000 USD (tương đương 910 triệu đến 1,56 tỷ đồng). Trong khi đó, toàn bộ chi phí điều trị thực tế của ca bệnh này tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20 đến 30 triệu đồng (đối với ca bệnh trên).

Bệnh nhân người Mỹ đã đi trở lại bình thường sau 2 ngày phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)