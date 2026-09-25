Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức chương trình Trung thu cho 160 bệnh nhi

Ngày 25-9, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương - Gửi trao niềm vui đến các em nhỏ” cho các bệnh nhi đang điều trị và trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ đến can thiệp tại bệnh viện.

Các bệnh nhi được xem và giao lưu cùng các chú lân.

Tại chương trình, bệnh viện trao 160 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, thú nhồi bông..., trong đó 100 suất dành cho bệnh nhi điều trị nội trú và 60 suất dành cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ đang được can thiệp tại bệnh viện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 20 triệu đồng, được bệnh viện vận động từ các mạnh thường quân, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Mạnh thường quân tặng quà cho bệnh nhi tại chương trình.

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng với những bệnh nhi đang điều trị, giúp các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Niềm vui của các bệnh nhi khi nhận được quà.