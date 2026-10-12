Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin vụ một bệnh nhân tử vong bất thường

Sáng 12/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã có thông tin về sự việc một người bệnh tử vong tại bệnh viện, gây sự chú ý của dư luận mấy ngày qua.

Theo đó, vào lúc 8h30 ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận bệnh nhân nam L.M.Đ (SN 1994, quê tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng ho, đau họng, ói (theo thông tin người đưa vào viện và bệnh nhân cung cấp).

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày. Bệnh nhân được xử trí chống ói, kê toa thuốc và tiếp tục nằm theo dõi tại khoa đến khoảng 13h40 ngày 3/10, bệnh nhân tự bước ra khỏi Khoa Cấp cứu và đi về.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, nơi xảy ra sự việc.

Đến 16h55 cùng ngày, bệnh nhân nhập viện lần 2 với tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích. Sau khi được cấp cứu, xử trí, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực- chống độc tiếp tục điều trị.

Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh không đáp ứng điều trị và đã tử vong lúc 16h35 ngày 4/10 với chẩn đoán: Hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu biến chứng ngưng tim, đái tháo đường mới phát hiện, sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa biến chứng suy đa cơ quan, toan chuyển hóa mất bù; ARDS mức độ nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đối với người bệnh, tổ chức họp kiểm thảo tử vong, mời bệnh viện tuyến cuối họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định.

Đồng thời, bệnh viện đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Phước Thắng điều tra làm rõ sự việc và đang trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra.