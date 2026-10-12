Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin vụ bệnh nhân 32 tuổi tử vong

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu báo cáo về vụ bệnh nhân tử vong.

Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát thông tin làm rõ về trường hợp bệnh nhân L.M.Đ. (quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TP.HCM) tử vong sau quá trình cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, lúc 8h30 ngày 3/10, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng ho, đau họng, nôn ói. Dựa trên thông tin do người đưa bệnh nhân đến viện và người bệnh cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày.

Sau khi được xử trí chống nôn, kê đơn thuốc và tiếp tục theo dõi tại khoa Cấp cứu, khoảng 13h40 cùng ngày, bệnh nhân tự rời khoa và ra về.

Đến 16h55, bệnh nhân quay lại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích. Sau khi được cấp cứu, xử trí và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, dù được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh không đáp ứng điều trị và tử vong lúc 16h35 ngày 4/10.

Chẩn đoán được bệnh viện công bố gồm hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu biến chứng ngừng tim, đái tháo đường mới phát hiện, sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa gây suy đa cơ quan, toan chuyển hóa mất bù và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng.

Sau sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; tổ chức họp kiểm thảo tử vong, đồng thời mời bệnh viện tuyến cuối tham gia Hội đồng chuyên môn theo quy định.

Bệnh viện cũng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Công an phường Phước Thắng để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện bệnh viện đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trong thông cáo, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu gửi lời chia buồn đến gia đình người bệnh, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Nếu quá trình rà soát xác định có thiếu sót hoặc sai phạm, bệnh viện sẽ xử lý theo quy định.