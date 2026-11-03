Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long: Tập trung phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu

Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long luôn quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến quy trình phục vụ và phát triển năng lực chuyên môn. Từ đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ đến đào tạo nguồn nhân lực, các giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và thuận tiện ngay tại địa phương.

Lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng và yêu cầu chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao, Bệnh viện luôn xác định việc nâng cao chất lượng chuyên môn phải đi đôi với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng và quyền lợi của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Theo đó, thời gian qua, Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và điều trị, đồng thời cải thiện điều kiện tiếp đón, chăm sóc người bệnh. Trong đó, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bệnh viện đã tăng cường hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế đầu ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật. Các lĩnh vực xạ trị, tim mạch can thiệp, nội soi và thay khớp gối tiếp tục được quan tâm phát triển. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện đã triển khai 20 kỹ thuật mới, từng bước nâng cao khả năng điều trị các bệnh lý phức tạp.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch với sự hỗ trợ của hệ thống DSA hiện đại

Cùng với phát triển chuyên môn, công tác quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn người bệnh luôn được chú trọng. Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chuyên môn, chấn chỉnh hồ sơ bệnh án, kiểm soát việc sử dụng thuốc và tuân thủ các quy trình kỹ thuật. Hoạt động phân tích sự cố y khoa, cập nhật phác đồ điều trị và triển khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro được duy trì nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm an toàn trong quá trình khám và điều trị.

Đặc biệt, Bệnh viện quan tâm cải tiến quy trình khám, chữa bệnh theo hướng khoa học, thuận tiện và giảm thời gian chờ đợi cho người dân. Công tác điều phối giường bệnh, kiểm soát thời gian điều trị, cải tiến quy trình ra viện và hướng dẫn người bệnh được tăng cường. Các hoạt động khảo sát mức độ hài lòng, tiếp nhận ý kiến phản ánh và đối thoại với người bệnh cũng được chú trọng để kịp thời nhận diện những hạn chế, từ đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Đối với Bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay trình độ chuyên môn mà còn thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp và sự tận tình của đội ngũ nhân viên y tế. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nâng cao y đức và trách nhiệm nghề nghiệp luôn được đặt ra song hành với nhiệm vụ phát triển chuyên môn.

Nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt quyết định chất lượng khám, chữa bệnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện đã tổ chức 46 lớp đào tạo ngắn hạn, tiếp tục cử nhân viên tham gia đào tạo sau đại học, duy trì sinh hoạt chuyên môn và tổ chức hội thi tay nghề. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế có thêm điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật mới và chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.

Những nỗ lực trong nâng cao chất lượng chuyên môn và phục vụ được thể hiện qua kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2026. Bệnh viện đã thực hiện 252.567 lượt khám bệnh, 45.382 lượt điều trị nội trú và 8.881 ca phẫu thuật, lần lượt đạt 80,2%, 85,6% và 98,7% kế hoạch năm. Khối lượng hoạt động chuyên môn lớn cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đồng thời đặt ra yêu cầu Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao năng lực tiếp nhận và chất lượng điều trị.

Không chỉ quan tâm đến hiệu quả chuyên môn, Bệnh viện còn chú trọng chăm sóc toàn diện, hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Trong 9 tháng, đơn vị đã thực hiện 1.682 lượt khám, hội chẩn dinh dưỡng và phối hợp cung cấp 169.549 suất ăn miễn phí cho người bệnh, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người bệnh có thêm điều kiện an tâm điều trị.

Bên cạnh đó, Bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở. Đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ chuyên môn cho 10/10 bệnh viện đa khoa khu vực, đồng thời đào tạo, giám sát và hỗ trợ 4 trạm y tế xã. Trong chương trình khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, Bệnh viện phối hợp khám cho 73.484 người tại 4 xã. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm bệnh lý, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người bệnh

Xác định chất lượng khám, chữa bệnh phải được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững vàng và điều kiện kỹ thuật hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động chuyên môn và quản lý.

Định hướng đầu tư của Bệnh viện tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu điều trị cao và tiềm năng phát triển chuyên sâu như tim mạch can thiệp, ung bướu, hồi sức tích cực, ngoại khoa, nội soi, lọc máu và chẩn đoán hình ảnh. Thời gian qua, Bệnh viện đã đưa vào sử dụng một số thiết bị quan trọng như máy chụp CT 128 lát cắt, hệ thống nội soi và máy đốt sóng cao tần.

Việc bổ sung các thiết bị hiện đại góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, phát hiện bệnh lý và hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Qua đó, người bệnh có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chất lượng ngay tại tuyến tỉnh, giảm nhu cầu đi xa để khám, điều trị. Song song với đầu tư mới, công tác bảo trì, sửa chữa, kiểm định thiết bị cũng được quan tâm nhằm bảo đảm hệ thống máy móc vận hành ổn định, an toàn.

Đoàn công tác Bệnh viện Nhân dân 115 khảo sát đánh giá các điều kiện chuẩn bị triển khai kỹ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Bệnh viện chú trọng gắn các đề tài, sáng kiến với thực tiễn hoạt động chuyên môn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xét duyệt 3 đề tài cấp tỉnh, 17 đề tài cấp cơ sở và 43 sáng kiến. Đây là cơ sở để khuyến khích đội ngũ cán bộ y tế nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả điều trị.

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh. Bệnh viện đã nghiệm thu, đưa hệ thống bệnh án điện tử mới vào sử dụng, tiếp tục hoàn thiện các chức năng, quy trình nhập liệu, ký số và điều kiện triển khai không sử dụng bệnh án giấy.

Các hệ thống quản lý khám, chữa bệnh, xét nghiệm, lưu trữ và truyền tải hình ảnh được duy trì, nâng cấp; việc chuẩn hóa dữ liệu và kết nối liên thông giữa các hệ thống tiếp tục được thực hiện. Những giải pháp này không chỉ hỗ trợ đội ngũ y tế trong quản lý thông tin, tra cứu hồ sơ và phối hợp chuyên môn mà còn góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Đối với người dân, Bệnh viện đã chuyển sang ứng dụng đăng ký khám trực tuyến mới, tăng cường hướng dẫn người bệnh đặt lịch và sử dụng các tiện ích số; đồng thời hoàn thành liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên các hệ thống tiếp nhận. Mục tiêu đặt ra là từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao tính minh bạch trong quá trình khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân được chú trọng. Hồ sơ an toàn thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt; các phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu, giám sát và xử lý sự cố tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số an toàn và bền vững.

Phát triển chuyên sâu, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng phục vụ nhân dân lên hàng đầu. Định hướng phát triển không chỉ tập trung mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị mà còn hướng đến xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và hoàn thiện mô hình quản trị bệnh viện hiện đại.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện Đề án phát triển Bệnh viện thành bệnh viện chuyên sâu đến năm 2030. Theo đó, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật; đồng thời chú trọng bồi dưỡng y đức, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm với người bệnh.

Về chuyên môn, các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, hồi sức tích cực, ngoại khoa, nội soi, lọc máu và chẩn đoán hình ảnh tiếp tục được ưu tiên phát triển. Việc đầu tư trang thiết bị, bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư y tế và nâng cao năng lực vận hành của đội ngũ chuyên môn sẽ được triển khai đồng bộ, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, Bệnh viện chuẩn bị các điều kiện để đưa khu nhà 9 tầng mới vào vận hành, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, mở rộng không gian phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo môi trường khám chữa bệnh khang trang, thuận tiện và an toàn hơn cho người dân.

Một nhiệm vụ xuyên suốt khác là tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ. Bệnh viện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên môn, chuẩn hóa quy trình điều trị, rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Công tác tiếp nhận phản ánh, khảo sát sự hài lòng của người bệnh tiếp tục được chú trọng để các giải pháp cải tiến thực sự xuất phát từ nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, Bệnh viện tiếp tục tăng cường phối hợp với các bệnh viện đa khoa khu vực và trạm y tế xã trong hỗ trợ chuyên môn, khám sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính, truyền thông phòng bệnh và nâng cao năng lực cấp cứu, chuyển tuyến. Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay từ tuyến cơ sở.

Có thể thấy, từ phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số đến nâng cao y đức và cải tiến phong cách phục vụ, mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, sự an toàn, quyền lợi và mức độ hài lòng của người bệnh luôn là yêu cầu được quan tâm trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

Với định hướng phát triển chuyên sâu đến năm 2030, cùng quyết tâm đổi mới toàn diện, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đang từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển của một cơ sở y tế tuyến tỉnh mà còn là trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.