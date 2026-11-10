Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình: Thành lập đơn vị Điều trị đau đa mô thức

Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình chính thức thành lập và triển khai hoạt động Đơn vị điều trị đau đa mô thức - Ảnh: BVCC

Định hướng điều trị đa mô thức

Đau là tình trạng phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Theo Hiệp hội nghiên cứu đau Quốc tế (IASP), đau là một trải nghiệm cảm giác và cảm xúc khó chịu, liên quan hoặc tương tự với tổn thương mô thực tế hay tiềm ẩn, khoảng 27% dân số trưởng thành được ghi nhận mắc đau mạn tính, tỉ lệ này ở nhóm trên 45 tuổi lên tới 46,7%. Tình trạng đau kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây khó khăn trong sinh hoạt, giấc ngủ và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Trước nhu cầu thực tiễn đó, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình quyết định thành lập đơn vị Điều trị đau đa mô thức, nhằm tăng cường khả năng đánh giá, kiểm soát và quản lý đau thông qua phối hợp nhiều phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh. Việc đưa đơn vị vào hoạt động góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp giảm đau chuyên sâu, hỗ trợ phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đơn vị có chức năng tiếp nhận, thăm khám, đánh giá toàn diện và xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa cho người bệnh có các tình trạng đau liên quan đến bệnh lý cơ xương khớp; đau do tổn thương hệ thần kinh, bao gồm đau sau đột quỵ, đau thần kinh sau zona và đau do tổn thương thần kinh ngoại vi...; đau sau chấn thương, phẫu thuật; đau liên quan đến bệnh lý ung thư; các hội chứng đau cấp tính, mạn tính, đau dai dẳng và đau phức tạp do nhiều nguyên nhân.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Tùy thuộc vào nguyên nhân, cơ chế, mức độ đau và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Các phương pháp có thể được phối hợp bao gồm: Điều trị thuốc, kỹ thuật can thiệp, điều biến thần kinh và phục hồi chức năng, tư vấn tâm lí khi có chỉ định chuyên môn.

Định hướng điều trị đa mô thức không chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng đau mà còn chú trọng cải thiện chức năng vận động, hỗ trợ người bệnh trở lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

Việc thành lập đơn vị Điều trị đau đa mô thức đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng chuyên sâu hóa các hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình. Đặc biệt, người dân tại trong tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ đánh giá và điều trị đau chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế việc phải di chuyển xa, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi và quản lý tình trạng bệnh.

Đơn vị Điều trị đau đa mô thức quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tham gia công tác đánh giá, chẩn đoán và điều trị các tình trạng đau, cùng sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, cố vấn chuyên môn trong lĩnh vực liên quan.

Ths.Bs Lê Chí Bảo thực hiện kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị đau lưng mạn tính - Ảnh: BVCC

Với định hướng phát triển chuyên sâu, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình chú trọng phối hợp đa chuyên khoa, trao đổi chuyên môn và cập nhật các phương pháp điều trị phù hợp với từng tình trạng bệnh lý. Qua đó, người bệnh được tiếp cận phương án điều trị có tính cá thể hóa, dựa trên nguyên nhân gây đau, mức độ đau và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Sự phối hợp giữa đội ngũ bác sĩ và các chuyên gia, cố vấn chuyên môn góp phần tăng cường năng lực đánh giá, lựa chọn phương pháp kiểm soát đau và quản lý người bệnh một cách toàn diện, hướng đến hiệu quả điều trị bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phòng khám đau đa ngành 202, tầng 2, khu khám yêu cầu Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình Thời gian khám ngoại trú: Buổi sáng: Từ 7 giờ - 12 giờ; buổi chiều: Từ 13 giờ - 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình không ngừng phát triển các đơn vị chuyên môn, mở rộng năng lực điều trị, hướng đến mục tiêu mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả, an toàn và phù hợp với nhu cầu của người bệnh.