Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cập nhật nhiều tiến bộ mới trong khám, chữa bệnh

Sáng 19/9, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2026, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo viên cùng đội ngũ cán bộ y tế. Hội nghị tập trung chia sẻ các kết quả nghiên cứu, cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. ẢNH: V. Đồng

Hội nghị có chủ đề “Tiến bộ y học trong thực hành lâm sàng: Đổi mới - An toàn - Hiệu quả”, được tổ chức tại 3 hội trường, gồm phiên tổng thể và các phiên chuyên đề về Nội khoa, Ngoại khoa, Cận lâm sàng và Điều dưỡng.

Phát biểu khai mạc, BS.CKII Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh nhấn mạnh, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn xác định nghiên cứu khoa học, đào tạo, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là những nhiệm vụ quan trọng.

BS.CKII Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, nhấn mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh. ẢNH: V. Đồng

Theo BS.CKII Trịnh Xuân Nam, thực tiễn y học đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện liên tục của các phương pháp chẩn đoán, điều trị, kỹ thuật can thiệp và mô hình quản lý mới. Điều này đòi hỏi cán bộ y tế phải thường xuyên cập nhật kiến thức, chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và chuyển hóa bằng chứng khoa học thành những giải pháp thiết thực trong thực hành lâm sàng.

Hội nghị năm nay tổng kết, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong giai đoạn 2025-2026; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn, hoa tri ân các nhà tài trợ và giấy chứng nhận cho các chủ tọa Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh năm 2026. ẢNH: V. Đồng

Tại phiên tổng thể, các báo cáo tập trung vào an toàn người bệnh trong thực hành lâm sàng, quản lý hội chứng vành mạn tính, điều trị tắc động mạch lớn và những tiến bộ trong điều trị tim mạch.

Phiên chuyên đề nội khoa cập nhật nhiều nội dung về điều trị thoái hóa khớp, sốc nhiễm khuẩn, đau sau zona, viêm gan B mạn tính; bảo vệ toàn diện tim mạch - thận - chuyển hóa; theo dõi huyết động và hồi sức dịch; sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng.

Trong khi đó, phiên chuyên đề ngoại khoa giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kỹ thuật trong tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm, phẫu thuật u màng nhện hố sau, điều trị tổn thương cột sống, thay khớp háng toàn phần, lấy máu tụ ngoài màng cứng và các phương pháp giảm đau sau phẫu thuật.

Các báo cáo viên trình bày những nội dung chuyên môn, chia sẻ nghiên cứu và cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh năm 2026. ẢNH: V. Đồng

Ở phiên cận lâm sàng và điều dưỡng, các báo cáo tập trung vào giá trị của cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh; cập nhật điều trị đái tháo đường, hiệu quả kinh tế của Empagliflozin trong điều trị tim mạch - thận - chuyển hóa; sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm, dinh dưỡng người bệnh và nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng.

Theo Ban Tổ chức, các nội dung tại hội nghị đều hướng đến những vấn đề thiết thực trong thực hành chuyên môn như an toàn người bệnh, tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, dược lâm sàng, dinh dưỡng và điều dưỡng.

BS.CKII Trịnh Xuân Nam cho rằng những báo cáo khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và ý kiến trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ y tế cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là dịp để Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tăng cường trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị tham dự, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn khám, chữa bệnh.