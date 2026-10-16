Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập Khoa Lão học

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hoa chức mừng lãnh đạo và nhân viên Khoa Lão học.

Khoa Lão học được thành lập trong bối cảnh tỷ lệ người cao tuổi gia tăng, kéo theo nhu cầu điều trị các bệnh lý đa mạn tính phức tạp, kèm theo suy giảm chức năng vận động và tư duy. Trong giai đoạn đầu, khoa được bố trí quy mô 35 giường bệnh (gồm 6 giường theo yêu cầu, 8 giường cấp cứu/theo dõi bệnh nặng và 21 giường thường) tại 5 phòng điều trị, trang bị đầy đủ các khu vực chức năng cùng thiết bị y tế hiện đại.

Các đại biểu cắt băng khai trương Khoa Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về nhân sự, khoa có 16 cán bộ, nhân viên, trong đó có 4 bác sĩ thuộc các chuyên ngành nội khoa, tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, hô hấp, nội tiết và 11 điều dưỡng.

Sau khi đi vào hoạt động Khoa Lão học tập trung vào tiếp nhận, quản lý và điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên. Khoa sẽ áp dụng mô hình đánh giá lão khoa toàn diện, kết hợp điều trị bệnh lý với phục hồi chức năng sớm, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc tâm lý và phòng ngừa các biến chứng thường gặp như loét tỳ đè, té ngã, suy dinh dưỡng.

Lãnh đạo Bệnh viện và lãnh đạo Khoa Lão học thăm hỏi bệnh nhân đầu tiên điều trị tại khoa.