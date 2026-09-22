Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hơn 100 suất quà trung thu cho bệnh nhi

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu tại chương trình

Đại diện Ban Giám đốc, đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhà hảo tâm trao quà trung thu cho bệnh nhi

Tại chương trình, các bệnh nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vui tươi, tham gia các trò chơi, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và phá cỗ Trung thu.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường mầm non Lason Star biểu diễn

Tiết mục múa sư tử đặc sắc tại chương trình

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 100 suất quà cho bệnh nhi, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Đối với những bệnh nhi không thể tham dự chương trình do tình trạng sức khỏe, đại diện bệnh viện và các nhà hảo tâm đã đến từng khoa thăm hỏi, động viên và trao quà, động viên các bệnh nhi và gia đình yên tâm điều trị.

Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh trao quà trung thu cho bệnh nhi

Các nhà hảo tâm trao quà trung thu cho bệnh nhi

Nhà hảo tâm trao quà trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn trao quà trung thu cho bệnh nhi

Theo kế hoạch từ nay đến hết 25/9 (tức ngày rằm tháng 8 âm lịch), Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục kết nối, tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú, mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trung thu ấm áp, tươi vui.