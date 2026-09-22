Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hơn 100 suất quà trung thu cho bệnh nhi
Chiều 22/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tặng em một mùa trăng ấm Trung thu 2026” cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Tại chương trình, các bệnh nhi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vui tươi, tham gia các trò chơi, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và phá cỗ Trung thu.
Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 100 suất quà cho bệnh nhi, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Đối với những bệnh nhi không thể tham dự chương trình do tình trạng sức khỏe, đại diện bệnh viện và các nhà hảo tâm đã đến từng khoa thăm hỏi, động viên và trao quà, động viên các bệnh nhi và gia đình yên tâm điều trị.
Theo kế hoạch từ nay đến hết 25/9 (tức ngày rằm tháng 8 âm lịch), Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục kết nối, tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú, mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trung thu ấm áp, tươi vui.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/benh-vien-da-khoa-tinh-tang-hon-100-suat-qua-trung-thu-cho-benh-nhi-5105073.html