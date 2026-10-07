Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: Ra mắt ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị

Khai trương ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị - Ảnh: T.P

Bệnh viện Quảng Trị là ứng dụng giúp bệnh nhân nói riêng và người dân nói chung thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ y tế và tương tác với bệnh viện. Chỉ với các thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, bệnh nhân có thể chủ động chọn khoa khám, bác sĩ và khung giờ khám phù hợp ngay tại nhà, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi tại khu vực đón tiếp. Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích khác giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện nhất.

Nhân viên bệnh viện hướng dẫn bệnh nhân cách cài đặt ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị - T.P

Ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Qua đó tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chăm sóc khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và lấy người bệnh làm trung tâm.