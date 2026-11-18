Người bệnh dần hồi phục sau khi được cấp cứu kịp thời. (Ảnh: CTV).

Trước đó, trong lúc đi phát cỏ trên rừng, bà H.T.M. vô tình để nông cụ va phải tổ ong khoái. Bị kích động, đàn ong lập tức bay ra tấn công dữ dội. Mặc dù người phụ nữ hoảng loạn tháo chạy, tìm cách xua đuổi đàn ong trên quãng đường gần 2km, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi. Toàn thân bà chi chít vết ong đốt.

Sau tai nạn, người bệnh đau đớn dữ dội, kích thích vật vã, sưng nề toàn thân và nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cấp cứu.

Thời điểm này, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập.

Người bệnh bị hàng trăm nốt ong đốt ở tay và người. (Ảnh: CTV).

Nhận định đây là trường hợp nguy kịch do lượng nọc độc lớn, bác sĩ Vân lập tức phối hợp các y, bác sĩ tuyến cơ sở triển khai cấp cứu, cho người bệnh thở ô-xy, truyền dịch bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau và khẩn trương lấy bỏ phần lớn ngòi ong còn cắm trên da. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định người bệnh bị hơn 300 vết ong đốt, đã xuất hiện tổn thương gan với men gan tăng gần 10 lần so với mức bình thường, Bilirubin tăng cao. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan do độc tố từ nọc ong.

Trước tình trạng nguy hiểm, ê-kíp điều trị triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có thay huyết tương, sử dụng thuốc kháng viêm, giảm đau, kháng sinh, kết hợp bù dịch và lợi tiểu nhằm hỗ trợ đào thải độc tố, bảo vệ chức năng các cơ quan.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân cho biết, việc thay huyết tương kịp thời giúp nhanh chóng loại bỏ lượng lớn nọc độc ong trong hệ tuần hoàn. Sau một lần thay huyết tương, tình trạng tổn thương gan của người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số men gan và Bilirubin trở về ngưỡng bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày điều trị thứ ba, người bệnh tiếp tục xuất hiện biến chứng tiêu cơ vân cấp rất nặng, men cơ có thời điểm tăng gấp 100 lần. Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát, phối hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tích cực bù dịch và sử dụng thuốc lợi tiểu nhằm kiểm soát biến chứng, bảo vệ chức năng thận.

Hàng trăm ngòi ong được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. (Ảnh: CTV).

Nhờ được điều trị tích cực, sau 6 ngày, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt. Các chỉ số men gan, Bilirubin trở về giới hạn bình thường, men cơ giảm gần mức bình thường. Người bệnh tỉnh táo, tiểu tốt, chức năng gan, thận ổn định, các vị trí bị ong đốt chỉ còn sưng nề nhẹ và đã được xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi phát quang bụi rậm, làm nương rẫy, đi rừng hoặc lao động tại khu vực có tổ ong; tuyệt đối không tự ý chọc phá, tác động vào tổ ong. Khi phát hiện tổ ong gần khu vực sinh sống, cần liên hệ người có kinh nghiệm để xử lý an toàn.

Nếu bị đàn ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi bị ong đốt, nhất là khi có nhiều vết đốt, đau nhiều, sưng nề lan rộng hoặc xuất hiện biểu hiện bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Các bác sĩ lưu ý, tổn thương do nọc ong có thể diễn biến muộn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan, thận và nhiều cơ quan khác. Vì vậy, không nên chủ quan hoặc chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng mới đi khám.