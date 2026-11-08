Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau đạt chứng nhận Kim cương về điều trị đột quỵ

Đại diện WSO Angels (bên trái) trao chứng nhận Kim cương cho khoa Thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau; Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, đại diện Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai; Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, cùng đông đảo các chuyên gia, cán bộ y tế trong và ngoài tỉnh.

Chứng nhận Kim cương của WSO là hệ thống đánh giá toàn cầu do Hội Đột quỵ thế giới (WSO) phối hợp cùng Mạng lưới Angels (Angels Initiative) thực hiện. Đây cũng là tiêu chuẩn đánh giá toàn cầu cao nhất dành cho các đơn vị y tế đạt quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc.

Khoa Thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau được trao chứng nhận Kim cương của WSO Angels. (Ảnh HỮU TÙNG)

Giải thưởng danh giá này cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những tiến bộ vượt bậc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau trong việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị và tối ưu hóa khả năng phục hồi cho bệnh nhân đột quỵ.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Mai Duy Tôn, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh HỮU TÙNG)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện Bạch Mai, danh hiệu vừa trao là động lực quan trọng để Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa hơn nữa quy trình cấp cứu. Từ đó giúp rút ngắn tối đa thời gian can thiệp, hạn chế di chứng và giảm tỷ lệ tử vong do đột quỵ cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia đã lắng nghe nhiều tham luận chuyên sâu về xây dựng, phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại các tỉnh, thành phía bắc; đồng thời phân tích thực trạng cấp cứu, điều trị đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025, và cập nhật vai trò của phương pháp tiêu sợi huyết trong các xu hướng điều trị mới.

Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những yêu cầu thực tiễn trong công tác tổ chức cấp cứu đột quỵ tại địa phương.