Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể hội nghị.

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh; cùng lãnh đạo các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, các cơ sở Y tế, trung tâm y tế ở các tỉnh khu vực phía Nam.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Bạch Văn Cam - nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu TP. Hồ Chí Minh, Cố vấn cấp cao Bệnh viện Nhi đồng 1. Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia y tế, nhà khoa học và lực lượng cán bộ y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ y khoa mới nhất.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu nghe báo cáo chuyên sâu về “Cập nhật phác đồ điều trị sốt xuất huyết Dengue năm 2026”; báo cáo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế” về vai trò chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong việc tối ưu hóa quy trình chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện hiện đại.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ.

Sau phiên toàn thể, hội nghị tiếp tục diễn ra 4 phiên báo cáo chuyên đề song song, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn: Nội - Nhi, Ngoại - Sản - chuyên khoa lẻ, Điều dưỡng - Kỹ thuật y, Dược - quản lý y tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dương tin tưởng rằng với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, với sự hiện diện của các chuyên gia uy tín và các báo cáo khoa học chất lượng cao, hội nghị sẽ tạo ra không gian học thuật sôi nổi, cởi mở và hiệu quả.

Mỗi bài báo cáo, mỗi ý kiến thảo luận hôm nay đều là những đóng góp thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và bền vững cho Nhân dân.