Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang: Phối hợp cứu sống mẹ, con sản phụ bị tiền sản giật nặng

Sản phụ được theo dõi và chăm sóc tích cực sau mổ.

Sản phụ may mắn được cứu sống là chị L.H.N.H, 37 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 17-10, một sản phụ 37 tuổi (khai thông tin ngụ tại phường Đạo Thạnh) được xe cấp cứu 115 chuyển đến Khoa Cấp cứu. Người gọi cấp cứu là đồng nghiệp làm cùng với sản phụ. Trước đó, sản phụ bị phù 2 chân nhiều ngày, ho và khó thở 2 ngày. Ngày nhập viện, sản phụ khó thở tăng nhiều. Sản phụ mang thai khoảng 30 tuần nhưng không khám thai định kỳ.

Khi đến viện, sản phụ có các dấu hiệu nguy hiểm như vật vã, kích thích, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp phụ, mạch 140 lần/phút, huyết áp 180/120 mmHg, phổi nghe nhiều ran nổ, ran ẩm. Qua khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị suy hô hấp cấp giảm oxy, tiền sản giật nặng, viêm phổi nặng, phù phổi cấp, nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Cấp cứu triển khai đồng thời nhiều biện pháp cấp cứu và theo dõi diễn tiến sát sao. Trong vài giờ sau đó, bác sĩ Đinh Hữu Nhựt, trưởng tua của trực cấp cứu quyết định mời Hội chẩn nhiều chuyên khoa trong bệnh viện và liên viện với bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thống nhất phác đồ kiểm soát tiền sản giật nặng; đồng thời, mời trực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho ý kiến chỉ đạo.

Bác sĩ Đinh Hữu Nhựt cho biết, lúc 21 giờ cùng ngày, xác định sản phụ có chỉ định chấm dứt thai kỳ cấp cứu, vì tiền sản giật nặng đang diễn tiến trên nền suy hô hấp và nhiễm trùng huyết. Ca bệnh được trình lên trực lãnh đạo và được TS.BS Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc bệnh viện thống nhất quyết định mổ lấy thai, chuẩn bị sẵn sàng phương án hồi sức cho mẹ sau mổ và trẻ sau sinh sẽ được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực nhi ngay khi vừa ra khỏi bụng mẹ.

Khó khăn lúc này là bệnh viện không liên lạc được với bất kỳ người thân nào của sản phụ. Sau nhiều lần liên tục bệnh viện không liên lạc được với người nhà của sản phụ để cùng thống nhất phương án xử trí, TS.BS Đỗ Quang Thành quyết định chuyển sản phụ vào phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ê-kip gây mê hồi sức, bác sĩ Ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang (BS Phượng) tiến hành mổ lấy thai; huy động bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực nhi sẵn sàng tiếp nhận em bé ngay khi ra khỏi bụng mẹ.

Kết quả ca mổ diễn ra an toàn, em bé sinh non khoảng 30 tuần tuổi, cân nặng 1,2 kg được chuyển sang Hồi sức tích cực nhi để chăm sóc chuyên sâu. Sau mổ, sản phụ tiếp tục được điều trị tích cực và hiện đã tỉnh táo, dần hồi phục sức khỏe.

TS.BS Đỗ Quang Thành khuyến cáo: "Qua trường hợp này, tôi khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai định kỳ để phát hiện sớm tiền sản giật và các biến chứng khác. Thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế khi có một trong các dấu hiệu như: Phù tay, chân hoặc mặt; nhức đầu, hoa mắt, nhìn mờ; khó thở; đau vùng thượng vị; huyết áp tăng cao.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang vẫn chưa liên hệ được với thân nhân của sản phụ theo thông tin do sản phụ cung cấp. Toàn bộ chi phí điều trị tạm thời vẫn được bệnh viện tạm ứng chi trả và điều dưỡng bệnh viện hỗ trợ chăm sóc cả mẹ và con bệnh nhân.