Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa đổi mới để phục vụ người bệnh tốt hơn

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa cập nhật kiến thức tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ.

Ngày 1/7/2026, Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa tiếp nhận một người bệnh đột ngột xuất hiện các triệu chứng nói khó, nói ngọng, méo miệng và liệt nửa mặt phải. Qua thăm khám, chụp cắt lớp vi tính sọ não và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp, đang ở giờ thứ tư kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Sau khi đánh giá các điều kiện chuyên môn, người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase theo phác đồ. Khoảng một giờ sau khi hoàn thành điều trị, các triệu chứng méo miệng, liệt cơ mặt cải thiện, tình trạng nói khó, nói ngọng cũng giảm rõ rệt.

Đây là một trong những trường hợp được điều trị tiêu sợi huyết thành công tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong năng lực cấp cứu và điều trị đột quỵ của đơn vị. Quan trọng hơn, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế thời gian di chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Bác sĩ CKII Nguyễn Lê Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, cho biết: Từ tháng 4/2026, bệnh viện đã triển khai và từng bước làm chủ kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, đánh giá 7 trường hợp thuộc nhóm bệnh nhân có chỉ định xem xét điều trị. Trong quá trình triển khai, bệnh viện huy động nhân lực chuyên môn, phối hợp hội chẩn trực tuyến với nhóm đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để thống nhất phương án xử trí, bảo đảm an toàn và hiệu quả cho người bệnh. Mới đây, Bộ Y tế đã thống nhất cho phép 12 bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, triển khai dịch vụ kỹ thuật loại đặc biệt: “Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp”. Đây là cơ sở quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, đánh giá và điều trị sớm các trường hợp nhồi máu não cấp. Việc đưa kỹ thuật chuyên sâu về tuyến cơ sở không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực cho tuyến trên, nâng cao năng lực điều trị của hệ thống y tế địa phương.

Cùng với phát triển các kỹ thuật mới, bệnh viện chú trọng đổi mới hoạt động khám chữa bệnh, từ công tác quản lý, điều hành đến quy trình tiếp đón và chăm sóc người bệnh. Ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã rà soát, tinh gọn các quy trình khám bệnh, giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi; tăng cường trách nhiệm của các khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng hoạt động. Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện được triển khai đồng bộ, hỗ trợ quản lý thông tin, điều phối hoạt động chuyên môn và nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó, bệnh viện tích cực thực hiện Đề án 06, đẩy mạnh các giải pháp số hóa trong khám chữa bệnh, từng bước giảm các khâu trung gian, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám và điều trị.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh một cách bền vững, Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi bên cạnh hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Trên cơ sở đó, bệnh viện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đào tạo tại chỗ, đơn vị tiếp tục cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ tiếp cận kiến thức mới, cập nhật phác đồ điều trị và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn...

“Hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Đơn vị tập trung triển khai bệnh án điện tử nâng cao, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh và đánh giá cán bộ; đồng thời đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí bệnh viện thông minh”, bác sĩ CKII Nguyễn Lê Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, chia sẻ thêm.