Bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật là bà Sùng Thị Máy (60 tuổi, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Sau một tai nạn ngã, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau lưng dữ dội, đau lan xuống vùng mông và chân, gây hạn chế nghiêm trọng khả năng đi lại. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương cột sống, xẹp lún thân đốt sống L1.

Sau khi hội chẩn, kíp can thiệp do bác sĩ Hoàng Ngọc Trinh - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình trực tiếp thực hiện đã tiến hành bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống cho người bệnh.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Trinh -Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình thăm hỏi, động viên bệnh nhân Sùng Thị Máy cùng người nhà trước khi xuất viện.

Ca thủ thuật diễn ra an toàn, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tình trạng đau giảm rõ rệt. Sau 3 ngày, bệnh nhân được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Trinh, xẹp lún thân đốt sống do chấn thương, đặc biệt tại những vị trí cột sống chịu lực lớn, thường gây đau dữ dội, hạn chế khả năng vận động. Nếu không được can thiệp kịp thời và phù hợp, người bệnh có thể phải nằm bất động kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và đối mặt với nhiều nguy cơ biến chứng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống đánh dấu bước tiến trong phát triển chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, đồng thời khẳng định nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, được thực hiện qua đường chọc kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của hệ thống chẩn đoán hình ảnh, không cần phẫu thuật mở. Đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp, kỹ thuật này mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Giảm đau nhanh: Cải thiện rõ rệt tình trạng đau vùng lưng sau can thiệp.

Ít xâm lấn: Hạn chế tổn thương mô mềm, không cần phẫu thuật mở.

Phục hồi vận động sớm: Người bệnh có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng sau 24 giờ, tùy thuộc tình trạng sức khỏe.

Tiết kiệm chi phí: Giảm gánh nặng chi phí đi lại và điều trị do không phải chuyển tuyến.