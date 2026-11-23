Quy chế được xây dựng nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa hai đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại bệnh viện; đồng thời nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực y tế.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai và Công an phường Cam Đường phát biểu tại lễ ký kết.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc mất an ninh, trật tự; những trường hợp cấp cứu nghi vấn liên quan đến tội phạm; các hành vi gây rối, đe dọa, hành hung nhân viên y tế, trộm cắp, lừa đảo, hủy hoại tài sản hoặc sử dụng hung khí.

Công an phường Cam Đường phối hợp với bệnh viện trong công tác tuần tra, kiểm soát khu vực cổng bệnh viện, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, hai đơn vị tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin sức khỏe người bệnh.

Các nội dung về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý cư trú, hỗ trợ xác định danh tính người bệnh vô danh, người tử vong chưa rõ danh tính cũng được cụ thể hóa trong quy chế.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai và Công an phường Cam Đường ký biên bản ghi nhớ.

Việc ký kết là cơ sở để hai đơn vị chủ động hơn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn; đồng thời xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đến khám và điều trị.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hằng năm nhằm đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế.