Bệnh viện Đa khoa số 2 tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý khủng hoảng truyền thông

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đồng chí Phùng Nam Trung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp làm giảng viên lớp huấn.

Cán bộ, y, bác sĩ tham gia tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề về văn hóa giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở; kỹ năng phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; trách nhiệm bảo mật thông tin người bệnh trong tình hình mới; phân tích, xử lý các tình huống thực tế tại bệnh viện; nhận diện, phòng ngừa sự cố y khoa và xây dựng văn hóa an toàn người bệnh.

Đồng chí Phùng Nam Trung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong giao tiếp, ứng xử; tăng cường kỹ năng lắng nghe, giải thích, tư vấn và xử lý tình huống trong quá trình tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh; giúp đội ngũ làm công tác y tế nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân của người bệnh, an toàn người bệnh và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong môi trường y tế, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, chuyên nghiệp; chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống truyền thông và bảo đảm an toàn người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh.