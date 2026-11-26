Tham dự hội nghị có Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Văn, Phó Chủ tịch Hội Nhịp tim học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Kim Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long; bà Lâm Thị Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tặng hoa tri ân các báo cáo viên tham gia hội nghị.

Hội nghị gồm 2 phiên chuyên môn về điều trị và điều dưỡng, với 18 báo cáo khoa học, tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc người bệnh. Nhiều chuyên đề thiết thực được trình bày như: Điều trị suy tim, kiểm soát tăng huyết áp và đái tháo đường, điều trị rung nhĩ, phẫu thuật nội soi vá màng nhĩ, lọc máu liên tục trong hồi sức, thay khớp háng, kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ, dinh dưỡng sau phẫu thuật và dự phòng phản vệ do thuốc.

Thông qua các báo cáo và trao đổi chuyên môn, hội nghị góp phần cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với các cơ sở y tế và chuyên gia. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ y học vào khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.