Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức “Vui Tết Trung thu - Đêm hội trăng rằm” cho bệnh nhi

Chiều 24-9, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Đêm hội Trăng rằm” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và con em cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Các bệnh nhi xem múa lân tại chương trình.

Tại chương trình, hơn 200 bệnh nhi và 150 con em cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện được hòa mình vào không khí tươi vui của Tết Trung thu, xem biểu diễn múa lân, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia trò chơi đố vui, phá cỗ… Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao các phần quà Trung thu, gồm bánh, kẹo, lồng đèn… cho các cháu thiếu nhi. Tổng trị giá thực hiện chương trình 40 triệu đồng, được bệnh viện vận động từ các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Chương trình thu hút nhiều trẻ em tham gia.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trao quà cho các bệnh nhi.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể bệnh viện và cộng đồng đối với các bệnh nhi. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui, nghị lực trong quá trình điều trị và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.