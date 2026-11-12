Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức hội thảo về tiêu chuẩn thực hành tiêm truyền tĩnh mạch an toàn

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật tiêu chuẩn thực hành tiêm truyền tĩnh mạch an toàn theo hướng dẫn INS” cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và dược sĩ đang công tác tại bệnh viện.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật tổng quan về an toàn tiêm truyền; giới thiệu các bộ tiêu chuẩn thực hành tiêm truyền tĩnh mạch và những điểm cập nhật trong phiên bản mới. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành theo dõi, đánh giá đường truyền tĩnh mạch và nhận diện sớm các biến chứng. Ngoài nội dung báo cáo chuyên đề, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận những tình huống thường gặp trong thực hành lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Chuyên gia báo cáo chuyên đề tại hội thảo.

Tiêm truyền tĩnh mạch là kỹ thuật được thực hiện thường xuyên trong khám, chữa bệnh. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn trong lựa chọn, thiết lập, duy trì và theo dõi đường truyền có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng, kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Vì thế, hội thảo là dịp để đội ngũ nhân viên y tế cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hành, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình tiêm truyền tĩnh mạch, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.