Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Chiều 21-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân N.V.T. (33 tuổi, xã Ninh Sơn) bị vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Theo đó, bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, tụt huyết áp, có nhiều vết thương ở vùng trước xương ức và ngực phải. Kết quả siêu âm cấp cứu ghi nhận tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi. Đây là tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng do mất máu cấp và chèn ép tim.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động các chuyên khoa phối hợp phẫu thuật cấp cứu. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa Huyết học - Truyền máu và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành mở ngực phải, ghi nhận khoảng 1.000ml máu cục và máu loãng trong khoang màng phổi, khoang màng tim cũng chứa nhiều máu, tim đập yếu. Ê-kíp tiếp tục mở cửa sổ màng tim, lấy ra khoảng 120ml máu cục và máu loãng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt.

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, phẫu thuật thành công cho người bệnh bị vết thương tim nguy kịch. Trước đó, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và cứu sống nhiều trường hợp tương tự.