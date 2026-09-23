Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm trao 250 suất quà Trung thu cho bệnh nhi

Ngày 23-9, Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm thuộc Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Trao yêu thương” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh nhi nhận quà Trung thu từ chương trình.

Tại chương trình, các bệnh nhi được tham gia các hoạt động vui chơi, đón Tết Trung thu như xem múa lân, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia trò chơi đố vui và phá cỗ Trung thu.

Dịp này, bệnh viện trao 250 suất quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Mỗi suất gồm bánh, kẹo, lồng đèn… trị giá gần 100.000 đồng. Ngoài ra, 10 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được trao thêm 200.000 đồng tiền mặt/suất.

Kinh phí tổ chức chương trình và các phần quà do Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm vận động từ các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Chương trình góp phần mang đến cho các bệnh nhi một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên tinh thần, giúp các em vơi bớt lo lắng trong quá trình điều trị, có thêm niềm vui và động lực để sớm hồi phục.