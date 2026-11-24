Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai nhìn từ trên cao.

Bệnh viện hiện có 15 khoa, phòng, quy mô 250 giường bệnh. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị tiếp nhận trên 30.350 lượt người đến khám, điều trị nội trú cho hơn 9.200 lượt bệnh nhân. Lượng người đến khám, điều trị ngày càng tăng cũng kéo theo khối lượng chất thải phát sinh lớn, đòi hỏi công tác quản lý, xử lý phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện phát sinh khoảng 120 kg chất thải rắn, gồm 25 kg chất thải lây nhiễm, gần 3 kg chất thải nguy hại không lây nhiễm và gần 90 kg rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, mỗi ngày đơn vị còn phát sinh hàng chục mét khối nước thải. Đối với chất thải y tế nguy hại, bệnh viện tổ chức thu gom hằng ngày, xử lý bằng lò đốt có công suất thiết kế 15 kg/mẻ, vận hành 2 mẻ/ngày. Chất thải sinh hoạt được tập kết tại khu vực riêng, chuyển giao cho Chi nhánh Quỳnh Nhai thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai.

Để bảo đảm chất thải được quản lý đúng quy trình, bệnh viện thực hiện phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Tại các khoa, phòng, buồng bệnh và khu vực chuyên môn đều được bố trí thùng, túi đựng rác theo mã màu quy định, kèm bảng hướng dẫn trực quan. Cán bộ, nhân viên y tế được quán triệt thực hiện nghiêm túc; người bệnh và người nhà cũng được tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở phối hợp. Sau khi thu gom, chất thải được vận chuyển về khu lưu giữ tạm thời, phân loại và xử lý theo từng nhóm riêng biệt.

Điều dưỡng Lò Văn Ly, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai, cho biết: Khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom chất thải tại các khoa, phòng; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp thực hiện chưa đúng quy trình. Nhờ đó, chất thải y tế được thu gom, xử lý an toàn, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo và ô nhiễm môi trường.

Việc xử lý rác thải được vận hành bằng hệ thống lò đốt hiện đại và được giám sát chặt chẽ.

Không chỉ kiểm soát chất thải rắn, công tác xử lý nước thải y tế và sinh hoạt cũng được bệnh viện chú trọng. Toàn bộ nước thải được thu gom qua hệ thống đường ống khép kín, dẫn về khu xử lý tập trung có công suất thiết kế 30-35 m³/ngày đêm. Từ đầu năm đến nay, hệ thống đã xử lý trên 14.000 m³ nước thải. Định kỳ 3 tháng/lần, bệnh viện phối hợp lấy mẫu quan trắc, kiểm soát các thông số trước khi xả ra môi trường. Kết quả các đợt quan trắc gần nhất cho thấy, toàn bộ chỉ tiêu phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hiện hành.

Cùng với duy trì vận hành hệ thống xử lý, bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 đợt kiểm tra quy trình quản lý chất thải và 2 lớp tập huấn cho 152 cán bộ, nhân viên y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường làm việc. Bệnh viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà cùng thực hiện các quy định về vệ sinh, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh sạch sẽ, an toàn, văn minh.

Nhân viên bệnh viện tập kết rác thải tại khu vực riêng biệt.

Ông Lò Văn Thoán, Tiểu khu 3, xã Quỳnh Nhai, chia sẻ: Tôi thấy môi trường tại bệnh viện rất sạch sẽ, các khu vực điều trị được vệ sinh thường xuyên. Trong quá trình nằm viện, chúng tôi cũng được nhân viên hướng dẫn, nhắc nhở bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác theo từng loại. Tôi thấy việc này rất cần thiết, không chỉ giúp bệnh viện sạch đẹp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của chính người bệnh.

Bác sĩ Quàng Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai, cho biết: Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà trong giữ gìn vệ sinh chung. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, hệ thống xử lý; kịp thời khắc phục những tồn tại, chủ động đề xuất đầu tư, nâng cấp các hạng mục cần thiết, đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Nhân viên bệnh viện phân loại thùng chứa rác thải để chuẩn bị xử lý.

Quản lý chất thải y tế đúng quy định là yêu cầu quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ sở khám, chữa bệnh. Với việc duy trì phân loại tại nguồn, kiểm soát chặt chẽ quá trình thu gom, xử lý và nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên y tế cũng như người bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai đang từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.