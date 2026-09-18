Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa điều trị thành công ca viêm tụy cấp do tăng mỡ máu

Chiều 18-9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp kèm tăng triglyceride máu ở mức rất cao.

Trước đó, bệnh nhân D.N.K.T. (36 tuổi, phường Ninh Hòa) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp, kèm tăng mỡ máu bất thường. Đáng chú ý, chỉ số triglyceride của bệnh nhân ở mức 31,3 mmol/L, cao gấp nhiều lần so với người trưởng thành không mắc bệnh lý (1,88 mmol/L). Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T.

Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực bằng các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng, hạ sốt, truyền dịch, nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Đặc biệt, bệnh nhân được áp dụng liệu pháp truyền insulin liên tục nhằm nhanh chóng giảm chỉ số triglyceride. Sau 48 giờ điều trị, chỉ số triglyceride của bệnh nhân đã trở về ngưỡng an toàn. Những ngày tiếp theo, bệnh nhân được chuyển sang điều trị và chăm sóc bằng đường uống. Hiện bệnh nhân giảm đau, giảm sốt, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định, bụng giảm chướng và các chỉ số xét nghiệm về ngưỡng an toàn. Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu và thường xuyên phải nhập viện do đau bụng cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa khuyến cáo, tình trạng tăng mỡ máu bất thường có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và đặc biệt là viêm tụy cấp. Người dân cần duy trì chế độ vận động phù hợp, hạn chế thực phẩm và đồ uống nhiều đường, nhiều chất béo; tăng cường rau xanh, các loại đậu; hạn chế, tiến tới kiêng rượu, bia; kiểm soát vòng bụng và cân nặng. Bên cạnh đó, nên kiểm tra mỡ máu và siêu âm ổ bụng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, chủ động phòng ngừa biến chứng.